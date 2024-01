In der Weihnachtsbäckerei

Gemeinsam Weihnachtsplätzchen zu backen macht Spaß und gehört für viele zur Vorweihnachtszeit dazu. Auch an der Braith-Grundschule ist für den Klassenlehrer Herr Mohr ist das gemeinsame Backen mit seiner Klasse ein wichtiger Termin in der Adventszeit. Seine 1. Klasse freute sich sehr, als es am Mittwoch vor den Weihnachtsferien gemeinsam mit der Schulsozialarbeiterin und dem Bundesfreiwilligen ins Jugendhaus zum Plätzchenbacken ging.

Viele fleißige Kinderhände sorgten für ganz viele schöne Ausstecherle, welche dann liebevoll verziert wurden.

Das sorgsam mit Zuckerguss, Schokolade und bunten Streuseln verzierte Weihnachtsgebäck wurde dann am Nachmittag von den Kindern den stolzen Eltern präsentiert.

Die beiden Elternvertreterinnen der Klasse 1a hatten die Gelegenheit genutzt und ein adventliches Elterncafé organisiert. Sie luden hierzu die Eltern und Geschwister ins schön dekorierte weihnachtliche Klassenzimmer ein. Wenige Minuten nach 15 Uhr waren dann schon alle Tische besetzt und die Eltern durften die Plätzchen welche ihre Kinder gebacken hatten bewundern und genießen.

Bei Früchtepunsch, Plätzchen, Lebkuchen und Mandarinen nutzten die Eltern die Gelegenheit die Mitschüler ihrer Kinder, deren Eltern und auch die Lehrkräfte ungezwungen und in einem anderen Rahmen kennenzulernen.

Alle Anwesenden waren sich einig: das war eine tolle Idee der Elternvertreterinnen. Herzlichen Dank für diesen schönen Nachmittag!