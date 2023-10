In 20 Jahren bei Kursstunden viele Impulse erhalten

Viel Zuwendung und Lob gab es bei der Feier zum 20-jährigen Bestehen des Kurses „Lebensqualität im Alter“ in Riedlingen, der unter dem Dach des Katholischen Erwachsenenbildungswerkes der Dekanate Biberach und Saulgau steht und seit zwei Jahrzehnten im evangelischen Gemeindehaus in Riedlingen stattfindet. Besonders gewürdigt wurde das Engagement von Hildegard Bosch, von der ersten Stunde an Leiterin und Kümmerin. Stellvertretend für alle sagte Ilse Dornfried: „Wir haben sehr viel von dir profitiert“ und sprach die vielen erhaltenen Impulse bei den Kursstunden an. Pfarrerin Anne Mielitz eröffnete das Fest mit einem Gottesdienst und betonte die Bedeutung des Miteinanders. Anita Bachthaler grüßte seitens des Erwachsenenbildungswerkes. Sie sprach von einer 20-jährigen Erfolgsgeschichte und vermerkte die positive Wirkung und Nachhaltigkeit von LimA, der Kurs sei zu einer lebendigen Gemeinschaft geworden.

Im Mittelpunkt der Feier stand das Referat von Ulrike Hudelmaier, seit 2016 Referentin für diakonisches Pastoral in der Diözese Freiburg. Davor war sie Pastoralreferentin in Riedlingen. Sie setzte sich anhand seines Buches „Leben in wachsenden Ringen“ mit den Thesen von Andreas Kruse zu einem sinnerfüllten Altern auseinander. Sie nennen Möglichkeiten des seelisch-geistigen Wachstums, auch vor dem Hintergrund, eigenes Erleben noch einmal zu betrachten. Hudelmaier sprach vom Reifungs- und Wachstumspotenzial im hohen Alter, vermittelte Anregungen des Autors, der fordert, sich füreinander zu engagieren und darin ein „Geben und Nehmen auf Augenhöhe“ zu sehen. Ältere könnten Lebenserfahrung und Weisheit mitbringen, auch für politische Mitgestaltung. Lebenszufriedenheit und Sinnerfüllung hänge auch mit Aufgaben zusammen, denen man sich stelle.

In dem Kurs „Lebensqualität im Alter“ bereits erfüllt sah sie „Offenheit, neue Erkenntnisse zu erfahren, auch zur seelischen Widerstandsfähigkeit.“ Bei Ideen und Lösungen gelte es, kreativ zu sein. Kruse erkennt den Glauben als tragende Quelle bei der Verarbeitung von Schicksalsschlägen und wünscht sich eine sorge- und pflegefreundliche Kultur, einerseits Abhängigkeit bewusst anzunehmen und andererseits für Hilfe offen zu sein.

Für den festlichen Rahmen sorgte neben stimmiger Dekoration und Buffet die musikalische Begleitung am Flügel von Rudi Wetzel.