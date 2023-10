Immatrikulationsfeier an der Matthias-Erzberger-Schule

Am Samstag, 7. Oktober, begrüßten Schulleiter Mathias Nölting und die Abteilungsleiterin für Sozialpädagogik, Michaela Baur, keine Schüler sondern Studierende. Diese belegen den Bachelor-Fernstudiengang Sozialpädagogik und Management. Mit diesem Bildungsgang, der nun zum siebten Mal in Kooperation mit der Fachhochschule des Mittelstandes und dem Biberacher Förderverein für berufliche Fortbildung, der sich mit seiner Vorsitzenden Renate Granacher-Buroh stark für die Umsetzung engagiert, durchgeführt wird, reagiert die MES auf den politisch gewünschten Trend der Akademisierung von Führungskräften in den Sozialberufen.

„Wir freuen uns, diesen Studiengang jetzt schon zum siebten Mal anbieten zu können. Die Nachfrage nach diesem Studiengang ist vorhanden.“, stellt die stellvertretende Studienzentrumsleitung, Michaela Baur, erfreut fest. Die Vorzüge für die Studierenden liegen auf der Hand: Sie können begleitend zu ihrer laufenden beruflichen Tätigkeit studieren, so dass kein Verdienstausfall verkraftet werden muss. Für viele ist auch das Argument von Bedeutung, dass für das Studium kein Wohnortswechsel vorgenommen werden muss und zusätzliche Kosten dadurch entfallen. In seiner Ansprache betonte Mathias Nölting, dass die Studieninhalte nicht nur zur beruflichen, sondern auch zur persönlichen Entwicklung beitragen werden. Insbesondere auf den Begriff der zu erwerbenden oder zu vertiefenden Kompetenzen ging der stellvertretende Schulleiter in seiner Rede ein. Er betonte, dass die Studierenden nach Ende des Studiums im wahrsten Sinne doppelt qualifiziert sind. Neben berufspraktischen Abschluss besitzen sie dann auch einen staatlich anerkannten Studienabschluss.

Die Studieninhalte gliedern sich in die vier Blöcke Pädagogische Kompetenz, Managementkompetenz, Personale und soziale Kompetenz sowie Aktivitäts- und Handlungskompetenz. Aus diesem breit gefächerten Ausbildungsspektrum ergibt sich eine wissenschaftlich angelegte berufliche Qualifizierung. Mit dem akademischen Abschluss erfüllen die Absolventen zudem die formalen Voraussetzungen für ein Masterstudium an einer Hochschule. Der Festakt endete mit der Überreichung der Immatrikulationsrose an 19 Studierende, die nun in sechs Trimestern den Grad des Bachelor of Arts anstreben werden.