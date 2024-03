Im September ist wieder Jakob-Fischer-Fest

Bei der 42. Generalversammlung des Sportvereins Rottum wurde Rückschau auf das vergangene Jahr und ein Ausblick auf das aktuelle Jahr gegeben. Neben den altbewährten Veranstaltungen im vergangenen Jahr gab es dieses Jahr zum ersten Mal einen Hola-Hoop-Kurs. Auch beim Partnerschaftsbesuch aus Chaponnay war der Sportverein Rottum aktiv und hat bei der Bewirtung und Unterhaltung der Gäste mitgewirkt. Durch die erfolgreiche Teilnahme bei der Spendenaktion der Kreissparkasse „Engagieren & Kassieren“ konnte der Sportverein Rottum ein Karussell für den Spielplatz beim Jakob-Fischer-Platz anschaffen. Zudem war die Vorstandschaft mit der Erstellung einer neuen Homepage beschäftigt. Jetzt ist es aber geschafft und der Verein ist unter: www.sv-rottum.de erreichbar.

Vom Erwachsenensport berichtete Abteilungsleiterin Karin Kutter. Gut besucht sind die Übungsabende am Donnerstagabend, wenn es heißt „Move your body“. In den Sommermonaten wir außerdem geradelt und auf dem Beachvolleyball Indiaka oder Badminton gespielt. Die eintägige Radtour führte im September an den Federsee.

Nach Alter getrennt findet im 14-tägigen Wechsel immer mittwochs das Kinderturnen mit Paula Niedermaier und Susi Kutter statt. Die rege Teilnahme zeigt, dass die Kinder Spaß haben und die Übungsleiterinnen ein abwechslungsreiches und dem Alter entsprechendes Programm anbieten. Kassier Thomas Borner war äußerst zufrieden mit dem Ergebnis, dass während seinem ersten Amtsjahr erwirtschaftet wurde. Ortsvorsteher Alfred Wanner konnte die Entlastung der Vorstandschaft vornehmen und führte auch die anstehenden Wahlen durch. Sabine Göppel wurde in ihrem Amt als 1. Vorstand einstimmig wiedergewählt. Zum Ende der Veranstaltung gab Sabine Göppel noch einen Ausblick auf das kommende Jahr. Der Höhepunkt im laufenden Vereinsjahr wird auf alle Fälle das am 8. September 2024 stattfindende Jakob-Fischer-Fest sein, zu diesem hoffentlich wieder viele Besucher nach Rottum gelockt werden.