Im Kunstmuseum Basel dem Farbenrausch der „Wilden“ begegnet

„Matisse, Derain und ihre Freunde“ ist die derzeitige Sonderausstellung im Kunstmuseum Basel überschrieben. Der Kunstkreis 84 Riedlingen hatte dazu eingeladen, sie näher zu betrachten und eine Kunstfahrt ausgeschrieben. Es sich im Bus bequem zu machen und sich um nichts kümmern zu müssen, ist das Privileg dieser Unternehmungen, übernehmen Organisation und Durchführung doch die Vorstandsmitglieder Barbara Bulander und Waltraut Jerger.

Audio-Guides schenkten den Kunstreisenden aus Riedlingen und Umgebung einen vertiefenden Einblick in das Schaffen der ersten Avantgarde-Bewegung des 20. Jahrhunderts, den „Wilden“, deren Besonderheit der expressive Farbauftrag und die revolutionären Farbkombinationen sind. Der „Farbenrausch“ war es denn auch, der die Oberschwaben beim Betrachten der 120 Bilder besonders beeindruckte. Sie begegneten Hafen- und Straßenansichten, Familienbildern, aber auch dem ausschweifenden Nachtleben des Paris um 1904 bis 1908. Dass zu jener Zeit ‐ dank der Galeristin Berthe Weill ‐ auch Frauen ihren Stellenwert erhielten, wie Sonia Delaunay oder Emilie Charmy, freute. Neben vertrauten Namen, wie Georges Braque oder Henri Manguin, tauchten auch solche weniger bekannte Künstler auf. Interessant waren als Begleitprogramm Schilderungen über das städtische Alltagsleben von damals, nicht selten von Armut geprägt.

Als Hingucker erwiesen sich Keramiken von Henri Matisse und André Derain. Im letzten Raum konnte man zwei kleine Werke von Pablo Picasso entdecken, zog es doch einige der jungen Künstler der „Wilden“ nach wenigen gemeinsamen Jahren in ein Atelierhaus am Montmartre, in dem dieser arbeitete und sich der Kubismus entwickelte.

Die restliche Zeit nutzten Reiseteilnehmer zur Erkundung der Innenstadt. Sie staunten über prächtige Gebäude, besichtigten das Baseler Münster mit Kreuzgang, wertvollen Türen, Chorgestühl, Kanzel und einem mit bunten Ziegeln eingedeckten Dach. Die ehemalige Bischofskirche ist heute ein evangelisch-reformiertes Gotteshaus und wurde zwischen 1019 und 1500 im romanischen und gotischen Stil erbaut.

Ziele der nächsten Kunstfahrten sind am 27. Januar das Kunstmuseum Ravensburg zur Ausstellung „Alexej Jawlensky“ und am 24. Februar die Staatsgalerie Stuttgart zur Ausstellung „Amadeo Modigliani ‐ Moderne Blicke“.