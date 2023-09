„Hurra, endlich Schulkind!“

Am Freitag, den 15. September wurden in Hochdorf 15 Buben und 13 Mädchen in die erste Klasse eingeschult. Die Feier fand in der Aula statt, wo die Familien der ABC-Schützen, die Lehrkräfte und alle Schulkinder der Klassen 2, 3 und 4 dem Einmarsch einen würdigen Rahmen verliehen.

Pfarrerin Muriel Sender und Pfarrer Jürgen Sauter gestalteten einen kurzweiligen Gottesdienst, der den Kindern Mut machte. Musikalisch wurde der Gottesdienst von der Flötengruppe unter der Leitung von Birgit Höbel in gewohnt fetziger Art begleitet.

Rektor Franz Zeh begrüßte die Kinder und deren Familien an der Rosenbach-Grundschule und freute sich mit seinem Kollegium und den Kindern der Klassen 2, 3 und 4, dass nun endlich alle Klassenzimmer voll sind und das Schuljahr so richtig beginnen kann. Den „Einsern“ stellte Rektor Zeh zur Motivation in Aussicht, dass sie in drei Monaten bereits ihre eigenen Weihnachtskarten schreiben können. Die nötige Gelassenheit wünschte er den Eltern, damit sich die Kinder gut entwickeln können.

Umrahmt wurden seine Grußworte von zwei schwungvollen Liedern des Schulchors unter der bewährten Leitung von Thomas Herrmann.

Nun waren die Kinder der Klasse 2 mit ihrem Einschulungstheater „Die verschwundenen Zahlen“ an der Reihe. Das Stück wurde von Klassenlehrerin Nadine Uttenweiler mit musikalischer Unterstützung von Thomas Herrmann in der ersten Schulwoche einstudiert. Die Kinder zeigten auf beeindruckende Weise, wie um ein Haar alle Zahlen und Buchstaben verschwunden wären. Am Ende mussten sogar die neuen Erstklässler und Erstklässlerinnen mithelfen, damit die Zahlen und Buchstaben rechtzeitig wieder an der Schule waren. So stand der ersten Unterrichtsstunde der ABC-Schützen aus Unteressendorf, Hochdorf, Schweinhausen und Wettenberg mit ihrer Klassenlehrerin Sonja Hausy nichts mehr im Wege.

Bei Kaffee und Gebäck konnten sich die Eltern in der Zwischenzeit austauschen oder letzte Fragen zum Betreuungsangebot klären. Am Ende der ersten Schulstunde gingen die Kinder mit der ersten Hausaufgabe in der Schultasche stolz mit ihren Eltern nach Hause.