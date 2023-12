Ein 43-Jähriger ist mit seinem Hund in der Brauerstraße in Warthausen Gassi gegangen. Durch das Schneetreiben der letzten Tage sind viele Häuser in der Region mit Schnee bedeckt.

Mildere Temperaturen lassen die Schneemassen jedoch schmelzen und so löste sich von einem Dach eine Lawine, die den angeleinten Hund wohl so erschrak, dass er auf die Straße rannte.

Ein 23-jähriger Seat-Fahrer war zur gleichen Zeit unterwegs und konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern. Der Autofahrer blieb unverletzt, aber für den Hund kam jede Hilfe zu spät.