Ein 40 Meter hoher Mobilfunkmast für das D1-Netz soll wie berichtet am Rand eines Wohngebiets in Hürbel entstehen. Doch der Beschluss des Gemeinderats und der Weg dorthin wird von etlichen Hürblern kritisch gesehen. Wie der SZ nun bekannt wurde, hatten sich seit dem Frühjahr zwei Gruppen von Bürgern in Hürbel gebildet, die das Vorhaben der Telekom beeinflussen wollten.

Um die fünf Bürger, von denen einige im Wohngebiet Stockäcker leben, also ganz in der Nähe des inzwischen beschlossenen Standorts, hatten sich zusammengetan, als sie um die Faschingszeit eine Notiz im Amtsblatt entdeckten. Unter „Verschiedenes“ hatte die damalige Bürgermeisterin Monika Wieland dem Rat berichtet, dass die Telekom einen Mobilfunkmast am Sportgelände Hürbel errichten werde.

Wir sind keine kompletten Mobilfunkgegner, wir wollen einen Kompromiss finden. Ein Hürbler Bürger

Dass der Ortsteil Hürbel mit solch einer Anlage und dem D1-Netz besser versorgt werden solle, darüber hatte sich der Gemeinderat schon vor Jahren verständigt, als die Gutenzeller Anlage bei der Gemeindehalle beschlossen wurde. Vielen Hürblern war das aber wohl nicht bekannt.

Sorgen vor gesundheitlichen Folgen

Die Hürbler Gruppe besuchte nun Veranstaltungen in der Umgebung, wo sich Bürger ebenfalls gegen den Bau von Funkmasten wehrten. Sie hörte von mögliche gesundheitlichen Folgen durch Strahlung. Und dachten sich: „Moment, wir wollen doch bei dem Thema mitsprechen.“ Das sagt ein Hürbler Bürger, der im Ort für sein Engagement bekannt ist, seinen Namen möchte er darüber hinaus nicht öffentlich machen. Seine Mitstreiter halten es ebenso. „Wir sind keine kompletten Mobilfunkgegner, wir wollen einen Kompromiss finden“, betont er. „Sinnvoll ist ein Standort, wenn er für alle sinnvoll ist“.

Das ist der Standort nahe der Landstraße 265 aus Sicht der Gruppe nicht. Denn er liegt 100 Meter von ihrem Wohngebiet entfernt. Die Gruppe fürchtet um den Wert ihrer Häuser und befasst sich mit möglichen gesundheitlichen Folgen. „Natürlich nutzen wir alle Handys, aber die können wir nachts ausschalten, der Mast strahlt 24 Stunden.“

Davon abgesehen: Über das D2-Netz sei der Teilort ja bereits gut für den Mobilfunk ausgestattet. Die zugehörige D2-Antenne steht auf dem Hengstberg. Auch weil der Vertrag mit dem Unternehmen Vodafone inzwischen jährlich kündbar ist, war die Verwaltung auf die Telekom zugegangen, um die Mobilfunkversorgung zu sichern. Die Kritiker werfen dem Rathaus vor, mit D2-Anbieter Vodafone keinen Kontakt aufgenommen und über dessen Pläne für Hürbel gesprochen zu haben.

Unterschriften gesammelt

Die Gruppe verfasste ein Flugblatt und organisierte eine Informationsveranstaltung im Gemeindehaus. Dort sprach die Ingenieurin Stephanie Zeller aus Füssen. Die Baubiologin und Umwelttechnikerin berät unter anderem zu Gesundheitsschutz im Zusammenhang mit Mobilfunk. Das Gemeindehaus war voll, erinnert sich die Gruppe. Auch Gemeinderäte und Vertreter der Verwaltung hörten zu.

150 Unterschriften sammelte die Gruppe von Einwohnern, die offene Fragen und Sorgen wegen des geplanten Mastes hatten. Parallel war eine weitere lose Gruppe in Hürbel aktiv, die den Bau komplett ablehnt. Auch sie sammelte in einer eigenen Aktion weitere 130 Unterschriften, wie einer der Aktiven gegenüber der SZ bestätigt.

Wie berichtet hatte die Gemeinde im Sinne der Bürgerbeteiligung zwischenzeitlich die Einwohner aufgerufen, alternative Standorte für den Mobilfunkmast am Sportplatz vorzuschlagen. Gesagt, getan, die Hürbler Gruppe machte sich auf die Suche, wunderte sich allerdings über die Voraussetzung, dass eine Genehmigung des Grundstückeigentümers vorzuliegen habe. „Wie soll ein Eigentümer einwilligen, wenn er keine Informationen über Maße und Miete hat?“

Suche nach Standort

Eine Anfrage bei Forst BW ergab aber, so einer der Aktiven, dass ein Standort im Staatsforst grundsätzlich denkbar sei. Und so tüftelte die Gruppe über Landkarten. Sie schlug der Verwaltung schließlich die Gebiete Allmethofer Holz und Walden vor. Letztere liegen nordwestlich beziehungsweise westlich von Hürbel, die angegebenen Standorte hätten einen Abstand von 400 bis 440 Meter zur nächstliegenden Bebauung, sie liegen auf Anhöhen nahe der Landstraße. Vom Allmethofer Holz würden auch die Weiler im Rottumtal versorgt, was der von der Telekom vorgeschlagen Standort nicht leisten kann. Beide Standorte am Wald wären über vorhandene Feldwege auch gut zu erschließen, so die Meinung der Gruppe.

Das sieht die Telekom anders. Sie warf die Vorschläge aus dem Rennen. Zu hohe Erschließungskosten oder fehlende sichere Versorgung, das waren die Argumente. Auch der Hengstberg sei mangels Höhe nicht geeignet. Dass ein beteiligtes Unternehmen und kein unabhängiges die Standortanalyse betreibt, das verstehen die engagierten Hürbler nicht.

Abstimmung im Gemeinderat

Wie berichtet, votierte der Gemeinderat in der Septembersitzung schließlich mehrheitlich für den Standort Mischgebiet Stockäcker, ein zurzeit landwirtschaftlich genutztes Flurstück oberhalb des Sportplatzes. An die 40 Zuhörer verfolgten die Wahl. Sie erfolgte nicht öffentlich durch Handzeichen, sondern geheim, indem die Räte die favorisierte Variante auf einem Zettel ankreuzten.

Das ist ein weiterer Aspekt, der die Gruppe frustriert. Auch der Umstand, dass aus dem Publikum nach der Präsentation der Standortanalyse keine Fragen zugelassen waren, ärgert sie. Als das Abstimmungsergebnis verlesen war, herrschte absolute Stille, erinnern sich die Hürbler. „Die Zuhörer waren deprimiert.“

Was bleibt? Politikverdrossenheit, sagen zwei Männer aus der Gruppe. Weitere Schritte werden sie nicht gehen, um den Bau des Mobilfunkmasts an der Stelle zu verhindern. Auch die andere Gruppe plant keine weiteren Schritte. „Eigentlich ist es rum ums Eck“, sagt ein Beteiligter. Im Ort kenne jeder die Gemeinderäte persönlich, „und nicht mal auf der Ebene konnten wir etwas ausrichten“, schließt er frustriert.