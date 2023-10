HRW Nachwuchs startet in die neue Saison

Am 1.Oktober war für die gemischte F-Jugend vom HRW Laupheim Auftakt in die neue Saison 2023/2024. Unter der Leitung von Joachim Thanner und Christian Ließfeld war dies der erste von zwölf Spieltagen. Beim Spieltag, ausgerichtet von der TSG Ehingen, waren neben dem HRW Laupheim, dem SV Uttenweiler, die SG Söflingen/Lehr, der TV Gerhausen, die SG Ulm / Wiblingen und Gastgeber Ehingen am Start. Der HRW-Nachwuchs musste sein Können beim Turmball, einem Koordinationsparcour und letztendlich beim Handball unter Beweis stellen. Alle Kinder bekamen bei der Siegerehrung eine Medaille überreicht.

