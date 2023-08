Valentin Münch aus Eberhardzell hat den Holiday–Cup der Schützengesellschaft Hummertsried gewonnen. Mit einem attraktiven Programmpunkt hat die Schützengesellschaft das Sommerferienprogramm der Gemeinden Eberhardzell und Ummendorf bereichert. Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis fünfzehn Jahren kämpften mit viel Geschick und Fantasie um die Platzierungen. Zehn Programmpunkte haben die Mitglieder der Schützengesellschaft vorbereitet.

Durch die große Nachfrage wurden die Teilnehmer in zwei Gruppen eingeteilt. In der Gruppe elf bis vierzehn Jahre belegte Luis Branz aus Hummertsried den ersten Platz. Zweiter wurde Felix Rothenhäusler aus Ummendorf vor Paulina Wiedenmann aus Eberhardzell. In der Gruppe der acht bis zehnjährigen Teilnehmer hat Valentin Münch ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Lukas Glantschnig aus Eberhardzell und Niklas Branz aus Hummertsried wurden Zweiter und Dritter.

Mit viel Freude und Spaß haben die Kinder die Aufgaben an den abwechslungsreichen Spielstationen bewältigt. Beim Bogenschießen wurde besonders auf die Schulung von körperlichen und geistigen Fähigkeiten wie Gleichgewichtssinn, Kopplungs– und Differenzierungsfähigkeit mit gleichzeitigem Kraftaufbau geachtet. Die Teilnehmer verzichteten dabei bewusst auf unnötige technische Ausrüstung. Das klassische Schießen mit dem einfachen Bogen ist für Kinder ein idealer Ausgleich. Die Teilnehmer waren überrascht als sie ihre angeborenen Fähigkeiten und Fertigkeiten entdeckten.

Peter Schölderle und Eva Heinrich haben mit ihrer großen Auswahl an Leder–Prägestempel jedem Teilnehmer ein individuelles Stück zur Erinnerung an den Holiday–Cup angefertigt. Über die große Teilnehmerzahl der Kinder und Jugendlichen aus den Gemeinden Ummendorf und Eberhardzell beim Holiday Cup der Schützengesellschaft hat sich Vorstand Manfred Lämmle gefreut. Lämmle dankte dem Organisationsteam für ihr Engagement und den Einsatz. Zur Betreuung und Versorgung der Teilnehmer beim Holliday Cup sind fünfzehn Vereinsmitglieder im Einsatz.

Beim Bogenschießen wurden die Teilnehmer über die Angebote für Kinder und Jugendliche bei der Schützengesellschaft informiert. Nach den Sommerferien am Freitag, 15. September 2023 um 18:00 Uhr treffen sich wieder alle am Bogenschießen interessierten Kinder und Jugendlichen zum Jugendtraining in der Sportbogenhalle beim Schützenhaus.