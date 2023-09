Welche Ausflüge bieten sich für die Sommerferien an? Wo lohnt sich ein Besuch mit der Familie? Die „Schwäbische Zeitung“ stellt in der Ausflugsserie „Sommertipps in der Region“ einmal wöchentlich Aktivitäten im Kreis Biberach und dem Alb–Donau–Kreis vor. Die Ausflüge führen in die Natur, in Museen oder auch zu sportlichen Programmen.

Zudem haben die Redakteure Helen Belz und Simon Schwörer sowie Volontär Frederic Schenkel einige Attraktionen in der Region selbst besucht und stellen diese jeweils einmal pro Woche in einem Video vor — der sechste und letzte Teil führt uns in den „Hohle Fels“ in Schelklingen.

Die Höhle Hohle Fels in Schelklingen zieht Besucher aus der ganzen Region an. Was sie so besonders macht? Unsere Reporterin hat sich die Höhle mal genauer angeschaut.

Zum Ursprungsort von Kunst und Musik

Der „Hohle Fels“ liegt im Achtal nahe Schelklingen. Vor rund 15 Jahren entdeckten Forscher bei Grabungen dort die älteste plastische Menschendarstellung und das älteste Musikinstrument der Welt. Wer ebenfalls den Ursprungsort der Kunst und Musik besuchen möchte, kann dies im „Hohle Fels“ tun. Der Eintritt in rund zehn Grad kühle Höhle ist freitags von 14 bis 17 Uhr und samstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr möglich.

Der Eintrittspreis beträgt 4,50 Euro, Studierende bezahlen 3 Euro.Für Kinder und Jugendliche kostet ein Besuch in der Höhle einen Euro. Außerdem besteht die Möglichkeit einer öffentlichen Führung durch die Höhle. Bis Oktober findet eine solche Tour jeden Samstag ab 11.45 Uhr für die Dauer von rund einer Stunde statt. In den Sommerferien bieten die Veranstalter die Führung zudem freitags um 16 Uhr sowie sonntags um 11.45 Uhr an. 4 Euro beträgt der Preis für Erwachsene hierfür. Auf Anfrage können Besucher außerdem eine private Führung buchen.

Auf den heiligen Berg

Für Wanderer lohnt sich der Aufstieg auf den „Heiligen Berg Oberschwabens“, den Bussen in Offingen. Mit seinen 767 Metern beherrscht er die Landschaft unserer Region und bietet einen Rundblick über Oberschwaben und bei Föhnwetter auf das Alpenpanorama. Zudem bieten sich zahlreiche Wanderungen rund um den Bussen an: Freunde der Natur haben die Wahl zwischen 20 Rundtouren mit Streckenlängen zwischen 3,5 und 16 Kilometern.

Auf historischen Spuren

Interessierte an lang vergangener Geschichte können das Urgeschichtliche Museum in Blaubeuren besuchen. Ob Experimentierstationen, Medienwände oder taktiles Erleben — auf multimediale Weise können Besucher in die Geschichte der eiszeitlichen Menschen, die Umwelt, Flora und Fauna der Schwäbischen Alb in der Altsteinzeit sowie in die Eiszeitkunst eintauchen. Bis Ende Oktober hat das Museum von Dienstag bis Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr geöffnet. Der reguläre Eintrittspreis beträgt 7 Euro, Minderjährige bezahlen 3 Euro.

Action–Spaß für Schwindelfreie

Mitten im Biberacher Burrenwald lockt der Waldseilgarten alle Freunde des Klettersports an — mit neun Parcours und 85 Kletter–Elementen. Mit Einsteiger– und Kinder–Parcours bietet der Kletterpark einerseits einen geeigneten Einstieg, andererseits kommen auch Fortgeschrittene auf ihre Kosten und können sich an der 140 Meter langen Zipline und am neuen Burrensprung versuchen. Wer nicht klettern möchte, findet im Wald zudem einen Spielplatz und zahlreiche Grillstellen. Eine Einzelkarte für den Kletterwald kostet 20 Euro, Kinder bis 13 Jahre zahlen 16 Euro. Geöffnet hat der Park in den Sommerferien täglich von 11 bis 19 Uhr.