Hohenstein

Anerkennung für Bio-Wissen

Hohenstein / Lesedauer: 1 min

Preisverleihung nach erfolgreichem Bio-Quiz, Gewinnerinnen und Gewinner mit Maike Honold, Regionalmanagerin Biomusterregion Biosphärengebiet Schwäbische Alb (ganz rechts im Bild). (Foto: Biosphärengebiet Schwäbische Alb )

Ein Bio-Quiz hat die Mitarbeiter der Schwörerhaus KG in Hohenstein-Oberstetten bei einer weiteren Bio-regionalen Aktionswoche in der Betriebskantine begleitet. Das Catering-Unternehmen Vinenz Service hatte dabei im Speiseplan besonders viele regionale Produkte in Bio-Qualität eingesetzt.

Veröffentlicht: 09.11.2023, 18:42 Von: sz