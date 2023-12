Hörenswertes Jahreskonzert des Musikverein Andelfingen

Das Konzert begann mit dem Stück „The Olympic Spirit“, der Eröffnungsfanfare der olympischen Sommerspiele 1988 in Seoul. Zu Beginn erklingende Trompeten, gefolgt von einem melodiösen Mittelteil und zum Abschluss ein volles Tutti stellten eine gelungene Konzerteröffnung dar. Das charakterstarke Werk „Fiskinatura“, gewidmet der Stadt Fischen im Allgäu, schloss sich an mit häufigen Taktwechseln, drängenden Trompeten- und Waldhornstimmen, aber auch lyrischen Abschnitten, besonders durch die weiche Klangfarbe des Holzes geprägt und fanfarenartigen Abschnitten des gesamten Blechs im Fortissimo. „Schmelzende Riesen“, was sowohl Eisberge als auch Gletscher beschreibt, entführte die Zuhörer zu Beginn in einem majestätischen Teil zu einem anmutigen Anblick der Gletscher, im schnellen Mittelteil auf die Fahrt eines Schlittenhundegespannes in die Antarktis, bevor zum Ende des Werkes das Ausmaß der Klimaveränderung in Form von klagenden, wehmütigen Klängen ausgedrückt wurde. Nach den verdienten Ehrungen setzte der Musikverein Andelfingen mit dem Marsch „The Thunderer“ einen gekonnten Schlusspunkt, mit einer subtilen Differenzierung der dynamischen Bandbreite, des ersten Konzertteiles.

Im zweiten Teil zündete Philipp Maier mit dem MV Andelfingen ein wahres Feuerwerk, bei dem sinfonische Blasmusik vom Feinsten geboten wurde. So in dem monumentalen Werk „Gladiator“, in dem der Musikverein einem das Leben und Leiden der Gladiatoren im alten Rom teils solistisch, teils im Tutti gekonnt näher brachte.

Mit „Die Schöne und das Biest“ betrat das Orchester musikalisches Neuland. Dieses anspruchsvolle Medley, mit den schönsten Melodien aus dem gleichnamigen Musical, wurde auf großartige Weise, mit dezent eingestreuten Soli aus allen Registern, vorgetragen.

Den Abschluss des Konzertabends bildete der Gesangstitel „Ich fühl wie Du“, gekonnt vorgetragen von Anna-Lena und Günther Goldammer sowie passend unterlegt vom Orchester.

Mit begeistertem Beifall forderte das Publikum eine Zugabe. Mit einem solistischen Arrangement für Trompete (Mario Lesner) und Saxophon (Leonie Goldammer) sowie dem Gesangstitel „Fly with me“ (Anna-Lena und Leonie Goldammer) wurde der gelungene Konzertabend abgerundet, der mit Philipp Maier von einem souveränen Dirigenten hervorragend geleitet wurde. Die Moderation übernahm in gekonnter Weise Michaela Trieß.