Hölderlin im Ochsenhauser Hof

Im Ochsenhauser Hof sprachen Dr. Hans Otto Dumke und seine Frau Sigrid in einer gut besuchten Veranstaltung über Friedrich Hölderlin.

Hölderlin zähle zu den bedeutendsten deutschen Dichtern, besonders sei seine Lyrik unübertroffen. Sein Werk nehme in der deutschen Literatur im 18. Jahrhundert eine selbständige Stellung neben Klassik und Romantik ein. In dem Vortrag wurde über Leben, Werk und Krankheit, unter besonderer Berücksichtigung des Briefromans „Hyperion“ informiert, aber auch über die psychische Erkrankung Hölderlins, der in den letzten 40 Jahren seines Lebens psychisch krank war und 37 Jahre im Hause des Schreinermeisters Zimmer in der Turmstube oberhalb des Neckars im Tübinger „Hölderlin Turm“ lebte und von der Familie Zimmer bis zu seinem Tode 1843 versorgt wurde. Hölderlin litt die Hälfte seines Lebens an einer psychischen Krankheit, einer Schizophasie, einer Sonderform der Schizophrenie. Einen weiteren Schwerpunkt des Vortrags bildete das Liebesverhältnis zwischen Hölderlin und Susette Gontard einer Frankfurter Bankiersfrau.

Es war eine gut besuchte und sehr fundiert diskutierte Veranstaltung.