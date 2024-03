Höhepunkt war das sehr gut besuchte Gartenfest in Egelfingen

Vorsitzender Matthias Metzger begrüßte alle Anwesenden, sein besonderer Gruß galt den Ehrenvorsitzenden Manfred Fritz und Martin Metzger sowie dem Ehrenmitglied Dr. Wilfried Steuer mit Frau Lisa.

Zunächst bat er alle Anwesenden sich von den Plätzen zu erheben zum Gedenken der im Jahr 2023 verstorbenen aktiven Musikerin Petra Neuburger, die 27 Jahre aktives Mitglied der Kapelle war.

In seinem Bericht hob Metzger die Egelfinger Ortsfasnet, das Gartenfest und das Weinfest mit Hammellauf besonders hervor. Hierbei bedankte er sich bei allen Helferinnen und Helfern, ohne die diese Feste nicht gemeistert werden könnten. Als kameradschaftliche Höhepunkte nannte er die Ständchen zur Hochzeit des aktiven Sebastian Metzger und zu den runden Geburtstagen der aktiven Dieter Schweizer und Claus Fritz.

Schriftführer Dieter Metzger berichtete über alle 32 Aktivitäten der Kapelle, von denen 20 musikalischer Art waren. Dirigent Frank Metzger bezeichnete den Blasmusikabend sowie alle Auftritte des Jahres als musikalische Höhepunkte. Der Probenbesuch bei den insgesamt 38 Gesamtproben hätte seiner Meinung nach besser und somit noch effektiver sein können. In Abwesenheit des Jugendleiters Moritz Neuburger verlas Nina-Marie Saup einen kurzen Bericht über die Jugendausbildung.

In ihrem Kassenbericht konnte Anja Graul auch wirtschaftlich von einem erfolgreichen Jahr berichten. Die Kassenprüfer Michael und Andreas Baier bescheinigten der Kassiererin eine mustergültige und übersichtliche Kassenführung ohne jegliche Beanstandung. Die Entlastung wurde von der Versammlung einstimmig erteilt. Bei den anschließenden Wahlen wurden alle Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt.

Artur Saup wurde für seine 20 Jahre als Beisitzer mit der Förderernadel in Gold ausgezeichnet. Vorsitzender Matthias Metzger bedankte sich bei ihm für die geleistete Arbeit und überreichte ihm ein Geschenk. Anschließend konnte er das Ehrenmitglied Dr. Wilfried Steuer für seine 50-jährige fördernde Mitgliedschaft mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant auszeichnen und ihm ebenfalls ein Geschenk überreichen. Dr. Steuer bedankte sich für die Auszeichnung mit den Worten er sei stolz auf die Zeit mit der Trachtenkapelle Egelfingen-Emerfeld.

Schriftführer Metzger gab die Termine am 16.03.24 den Blasmusikabend, am 18. und 19.08.24 das Gartenfest und am 27.10.24 das Weinfest in Egelfingen bekannt.