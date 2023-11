Hochklassiges Tischtennis bei den Bezirksmeisterschaften

Am 4. und 5. November fanden in Schwendi die Tischtennis-Bezirksmeisterschaften der Aktiven und Senioren statt. In den Spielklassen Damen, Seniorinnen, Senioren und Herren A, B, C, D und E nahmen knapp über 130 aktive Spieler teil. Neben den Einzelwettbewerben wurden auch Doppel- und Mixed-Wettbewerbe ausgespielt. Für Schwendi gingen insgesamt 15 Spielerinnen und Spieler an den Start.

Besonders erfolgreich war der Turnierverlauf für Jonathan Janz (Herren C) und Simon Maucher (Herren D), welche in ihren jeweiligen Spielklassen und zusammen in der Klasse Herren C Doppel die Bezirksmeistertitel holen konnten.

Zudem wurde Laura Kerschowski (SF Schwendi) die Bezirksmeisterin bei den Damen im Einzel und im Doppel zusammen mit Sylvia Porter (TSV Laupheim).

Außerdem konnten sich Michael Lamp (SF Schwendi) und Sylvia Porter (TSV Laupheim) im Mixed Finale gegen Laura Kerschowski und Patrick Kötzer (SF Schwendi) durchsetzen.

In der Spielklasse Herren A wurde der Bezirksmeistertitel an Stefan Staudenecker (TSV Laupheim) abgegeben, der zusammen mit Elias Egle (TSV Laubach) auch im Doppel glänzen konnte.

Der SF Schwendi bedankt sich bei allen Spielern und Helfern für ein spannendes Turnier.