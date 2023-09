Hochkalter, Watzmann und Schärtenspitze

Obwohl er nur 2713 Meter hoch ist, kennt ihn fast jeder: den Watzmann. Nachdem letztes Jahr eine Gruppe des Biberacher Alpenvereins seine imposante Südspitze vom Großen Hundstod aus bewunderte, wurde aus der Idee eine ambitionierte Bergtour. Damit sich der weite Weg nach Ramsau lohnt, ging es in einer großen Schleife über sieben Gipfel der Berchtesgadener Alpen. Am Ende der viertägigen Tour waren es dann in der Summe gut 4600 Höhenmeter im Aufstieg und natürlich auch wieder hinunter im oft ruppigen Abstiegen.

Bei besten Wetter, einem stabilen Hoch, ging es mit dem Teilauto an den Hintersee bei Ramsau. Von hier dann weiter mit dem Bus zur sechs Kilometer entfernten Wimbachbrücke, dem Ausgangspunkt zum Aufstieg auf´s Watzmannhaus auf dem aussichtsreichen Falzköpfel.

Ausgeruht und gestärkt machte sich die Gruppe am nächsten Tag auf zur Watzmannüberschreitung. Zuerst mal ging es noch recht entspannt auf den ersten Gipfel, dem 2551 Meter hohen Hocheck. Ab hier ist der Weg dann deutlich ausgesetzter, der Weg auf dem Grat zur 2713 Meter hohen Mittelspitze bietet spannende Tiefblicke zum 2000 Meter tiefer gelegenen Königssee.

Nach einer kurzen Pause am höchsten Punkt der viertägigen Tour wurde das nächste Ziel anvisiert: die mächtige Südspitze. Diese ist ein Meter niedriger als die Mittelspitze, wirkt aber viel größer und ist nur durch fast zwei Stunden kraxeln im felsigen, ausgesetzten Gelände erreichbar.

Nach so viel Genussklettern war nun leider der doch recht ruppige Abstieg ins Wimbachgries unumgänglich. Dieser hat es in sich und zieht sich. Umso größer war die Freude, als dann die Wimbachgrieshütte in Sichtweite kam.

Nach der Übernachtung in der Grieshütte war das nächste Ziel die Blaueishütte. Der direkte Weg zu dieser führt über die Eisbodenscharte und die 2153 Meter hohe Schärtenspitze ins Blaueiskar mit den Resten des Blaueisgletschers.

Der letzte Tag gehörte dem Hochkalter. Im Gegensatz zum Watzmann wurde dieser nie mit Eisen gezähmt und bietet einige Kletterstellen im zweiten Grad. Frühzeitig ging es los: ein kurzer Aufstieg im Geröll und dann über den schönen Fleck, den Rotpalfen, den Kleinkalter auf den 2607 Meter hohen Hochkalter. Alle waren sich einig: die Tour auf den Hochkalter ist das Highlight der gesamten Tour durch die Berchtesgadener Berge!

Übers Ofental und durch die Wälder des Klausbachtales ging es zurück zum 2000 Meter tieferen Parkplatz am Hintersee.