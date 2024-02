Zu wenig Zeit für Patienten: Hausarzt gibt Kassensitz zurück

Hausarzt Markus Tech verlässt das Ärztehaus in Hochdorf, um eine eigene Privatpraxis zu eröffnen. Nach 17 Jahren gibt er zudem seine Kassenzulassung zurück.

Die Nachricht kam für viele überraschend: Gerade einmal sieben Jahre ist es her, dass Markus Tech zusammen mit seinen Kollegen Dr. Ira Goos und Dr. Christopher Maier das Ärztehaus in Hochdorf gegründet hat. Nun steigt er aus der hausärztlichen Gemeinschaftspraxis aus, um eigene Wege zu gehen. Seine Patienten werden weiterhin im Ärztehaus betreut.

Der Spagat zwischen dem, wie ich meine Arbeit machen will und wie die Realität aussieht, ist dabei immer größer geworden. Markus Tech

Dort arbeitet seit 1. Januar eine neue Ärztin im Team mit: Josephine Minte absolviert ihre zweijährige Weiterbildung zur Allgemeinmedizinerin in Hochdorf. Im Mai kommt dann noch ein weiterer Kollege dazu, Benedikt Grickscheit. Auch er befindet sich in der Weiterbildung zum Allgemeinmediziner. Beide arbeiten in Vollzeit und werden ein Teil der Patienten von Markus Tech übernehmen.

Allgemeinmediziner und Heilpraktiker

Tech ist Allgemeinmediziner und hat vor seinem Studium der Medizin eine zweieinhalbjährige Ausbildung im Zentrum für Naturheilkunde in München absolviert. Eigene Erfahrungen in der Jugend hätten ihn dazu gebracht, sich in beiden Bereichen ausbilden zu lassen. „Für mich als Hausarzt war schon immer klar, dass ich diese ganzheitlichen Aspekte integrieren möchte“, erinnert er sich. Und die Vision aller Beteiligten für das Ärztehaus sei gewesen, dass sich jeder mit all seinen Fähigkeiten und Schwerpunkten einbringe.

„Für mich hat das bedeutet, dass ich im Laufe der Jahre meine Tätigkeit im ganzheitlichen Bereich ausgebaut habe“, erklärt er. Deswegen bietet Tech auch im Ärztehaus Hochdorf eine private Sprechstunde für Privatpatienten und Selbstzahler an. Beides unter einen Hut zu bringen, sei mit der Zeit jedoch immer schwieriger geworden.

Er lege keinen Wert darauf, am deutschen Gesundheitssystem große Kritik zu üben, so Tech. „Die Regeln, die für die hausärztliche Medizin nach Kassenleistung gelten, sehen jedoch eine enge Zeittaktung vor“, erklärt er. Für jeden Patienten seien dabei nur ein paar Minuten vorgesehen. Halte ein Arzt diesen Takt nicht ein, „schenke“ er dem Patienten quasi Zeit, die das System nicht vorsehe. „Und da ich bei meinen Patienten noch nie auf die Uhr gesehen habe, hat das oft zu sehr langen Arbeitstagen geführt. Der Spagat zwischen dem, wie ich meine Arbeit machen will und wie die Realität aussieht, ist dabei immer größer geworden.“

Achtsam in die Zukunft

Mit 55 Jahren sei er nun in einem Alter, wo er sich fragen müsse, wie die Zukunft aussehe. Und dabei habe er für sich festgestellt, dass er nicht länger in diesem System arbeiten wolle, um seiner Patienten und seiner selbst willen. „Es passt nicht zusammen, wenn man Patienten täglich sagt, dass sie achtsam mit ihrer Gesundheit umgehen sollen und es dann selbst nicht tut“, so der Mediziner. Darum habe er sich entschlossen, auszusteigen und Ende Juni seine Kassenzulassung zurückzugeben.

Die Behandlung wird gründlicher und damit qualitativ hochwertiger. Markus Tech

In seiner neuen Privatpraxis wolle er auch weiterhin als Hausarzt tätig sein. „Ich werde mir dann jedoch mehr Zeit für den einzelnen Patienten nehmen können und daher eine ausführlichere Anamnese, Diagnostik und Therapie anbieten können. Die Behandlung wird gründlicher und damit qualitativ hochwertiger.“ Sein Ziel bleibe es dabei, sein Wissen aus der Schulmedizin mit dem aus der ganzheitlichen Medizin zu verknüpfen.

Neue medizinische Schwerpunkte

Die Erfahrung der vergangenen Jahre habe ihm gezeigt, dass viele Menschen bereit seien, für diese Art der Behandlung selbst zu zahlen. Der Bedarf sei da. Und für ihn persönlich sei es der richtige Weg. In seiner Privatpraxis werde er sich zudem verstärkt um Patienten mit chronischem Müdigkeitssyndrom, Hormonstörungen und verschiedenen Stoffwechselerkrankungen kümmern und unter anderem nach dem Ansatz der mitochondrialen Medizin behandeln.

Anfang Juli soll die neue Praxis eröffnen. Derzeit befinde er sich noch auf der Suche nach passenden Räumlichkeiten. Sobald er diese gefunden habe, werde er dies auf der Internetseite des Ärztehauses bekannt geben.