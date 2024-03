Nach einigen Jahren Vorbereitung, die geprägt waren von gesellschaftlichen Krisen, ist es bei der Firma Medica Medizintechnik in Hochdorf nun so weit: Firmengründer Peter Kopf hat sich in den Ruhestand zurückgezogen und das Unternehmen an seinen Sohn, Jonathan Kopf, weitergegeben. Eine Gelegenheit für beide, auf die Vergangenheit und die Zukunft des Betriebs zu blicken.

Die Medica Medizintechnik entwickelt und produziert in Hochdorf unter der Marke Thera-Trainer Therapiegeräte für alte Menschen und Menschen mit Behinderung. Mit den Geräten werden die Muskeln trainiert, um etwa nach einem Schlaganfall wieder laufen zu können. „Bewegung braucht jeder Mensch“, fasst Peter Kopf seine Überzeugung zusammen.

Ihre Geräte würden helfen das möglich zu machen, angefangen im Krankenhausbett bis zum Training Zuhause. Das Unternehmen hat mittlerweile fünf Standorte und beschäftigt 150 Mitarbeiter weltweit.

Einfache Anfänge in Hochdorf

Angefangen hat das Ganze deutlich bescheidener 1990 in einer kleinen Lagerhalle. Peter Kopf war zunächst bei einem anderen Unternehmen der Branche tätig und hatte Ideen, wie man deren Produkte verbessern könnte. Weil die nicht gehört wurden, gründete er schlussendlich seine eigene Firma, erinnert er sich. Mit einer Mitarbeiterin und Hilfe aus der Verwandtschaft entstanden die ersten Prototypen. „Und dann setzt man sich irgendwann ins Auto und verkauft die ersten Geräte“, sagt Kopf.

Was einfach klingt, ist es aber nicht immer. „Die Gründerphase ist relativ wild“, schildert er weiter. Es dauere Jahre, bis alles sichere Bahnen fände. In dieser Zeit müssten die Strukturen und Prozesse mit der Firma mitwachsen, sonst erleide man „Schiffbruch“. „Fehler machen ist kein Problem,“, sagt Peter Kopf, „hinfallen auch nicht, aber dann muss man aufstehen und weitermachen.“ Erst nach etwa 15 Jahren hätte sich bei ihm das Gefühl eingestellt, mit Medica wirklich in „stabilem Fahrwasser“ zu sein.

Bürokratie wird immer mehr

Bis er sein erstes Gerät, das Thera-Mobi, verkaufen konnte, dauerte es 1990 rund sechs Monate. Das wäre heute so nicht mehr möglich, sagt Kopf. Viele Vorschriften würden diesen Prozess mittlerweile in die Länge ziehen.

Wir ticken in den relevanten Sachen sehr ähnlich. Jonathan Kopf

Wo für den Papierkram 1990 ein schmaler Ordner ausreichte, wären es heute Papierstapel von zwei bis drei Metern Höhe, wenn man alles ausdrucken müsste, sagt der Firmengründer. Dennoch arbeitet die Firma gerade an einer Weiterentwicklung des Thera-Mobis, die explizit für eine intensive und dauerhafte Nutzung im Krankenhaus ausgelegt ist.

Patienten sollen spielerisch motiviert werden

Die Geräte heute seien in vielen Aspekten nicht mehr mit den Produkten von damals zu vergleichen. Früher waren sie im Grunde reine Hardware, heute würde die Software die Hälfte des Produkts ausmachen, schildert Jonathan Kopf. Es gibt keinen Motor mehr, der die Beine rein passiv bewegt, sondern die Patienten sollen motiviert werden, möglichst viel selbst zu leisten.

So funktioniert der Thera-Trainer Lyra in der Klinik Bad Buchau. (Foto: Foto: Schlossklinik Bad Buchau )

Dazu werden etwa Spiele genutzt, bei denen sie mit ihren Bewegungen ein Raumschiff oder Flugzeug steuern und Punkte sammeln können. „Das Spannende ist natürlich, diese Spiele auf ein Therapieziel auszurichten“, sagt auch Peter Kopf.

Wechsel an der Spitze war lange geplant

Der Wechsel in der Geschäftsführung von Vater zu Sohn sei „extrem reibungslos“ verlaufen, schildert Jonathan Kopf. „Wir ticken in den relevanten Sachen sehr ähnlich“, ist er überzeugt. Geholfen habe auch, dass sie früh mit dem Prozess begonnen hätten. Weil er seit seiner Jugend nicht mehr im Familienbetrieb gearbeitet hätte - zuletzt war er als Strategieberater bei der Unternehmensberatung McKinsey - hätte er sich in der Entscheidung auch nicht unter Druck gesetzt gefühlt. „Ich hatte die Gelegenheit, es mir auf der grünen Wiese zu überlegen.“

Nachdem die Entscheidung gefallen war, war er 2020 in die Geschäftsführung mit eingestiegen, die er dann bis zu diesem Jahr gemeinsam mit seinem Vater und Otto Höbel innehatte. Zwischen Pandemie und Ukraine habe er das Gefühl, die Gesellschaft sei seitdem permanent im Krisenmodus.

Für die Firma barg das ähnliche Schwierigkeiten wie für alle, schildert er. Der Bedarf an Thera-Trainern aber wachse. „Potenzielle Kunden gibt es immer mehr“, weiß auch Peter Kopf. Das Geld im Gesundheitssystem wachse aber nicht gleichermaßen mit. „Es ist kein so ein Selbstläufer wie es aussieht“, betont Jonathan Kopf daher. Die Firma nun in zweiter Generation zu führen, sei dabei nicht alltäglich und besonders spannend.