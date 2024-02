TSV Hochdorf erhält den WFV-Vereins-Ehrenpreis

Bei der Ehrenamtsveranstaltung des Fußballbezirks Riß hat der gastgebende TSV Hochdorf bereits zum zweiten Mal den WFV-Vereins-Ehrenpreis erhalten.Bezirkssieger beim DFB-Ehrenamtspreis war Reinhard Wohnhaas vom FC Bellamont. Auch der DFB-Ehrenamtspreis Aktion Junge Fußballhelden ging mit Celin Stross an ein Mitglied des FCB.

Nach einem Stehempfang eröffnete Bezirksvorsitzender und Ehrenamtsbeauftragter Siegfried Kühner den Ehrungsabend im vollbesetzten Sportheim. Kühner hob zunächst die herausragende Stellung des Ehrenamts hervor. Zu den eingegangen Bewerbungen sagte er: „Es wird immer schwieriger, sich für die jeweiligen Platzierungen zu entscheiden. Alle Bewerbungen waren ansprechend und wer am Ende wo steht, ist oftmals Ansichtssache.“

Nach dem Grußwort von Hochdorfs Bürgermeister Stefan Jäckle richtete Nuri Saltik einige Worte an die Gäste. Der Vorsitzende des Bezirks Bodensees und Vertreter des Bezirksamts im Vorstand des WFV war kurzfristig für den verhinderten Ehrenamtsbeauftragten des WFV, Guiseppe Palilla, eingesprungen. Beide Redner wiesen auf die vielschichtige besondere Stellung des Ehrenamts in Deutschland hin. Die nachfolgenden Ehrungen führten Saltik und ergänzend Kühner durch.

WFV-Vereins-Ehrenpreis 2023: Das Jugendkonzept „fair sein ist cool“ bescherte dem TSV Hochdorf den Platz an der Sonne. Bei dem Konzept geht es im Jugendbereich zusammen mit dem Kinderschutzbeauftragten um ein soziales und gewaltfreies Miteinander. Der TSV-Vorsitzende Klaus Koch skizzierte kurz das Engagement des Vereins, der den Kindern unter anderem einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Handy vermittelt. Neben zahlreicher Trainingsbekleidung, Equipments für die Übungsstunden und dem größten Wimpel, den es beim WFV gibt, wurde ein Scheck über 1000 Euro überreicht.

Den zweiten Rang belegte der SV Alberweiler, der durch sein Engagement im Mädchenfußball punkten konnte sowie mit seiner Kooperation mit den Schulen. 18 Personen dürfen nun für drei Tage ein Familienhotel besuchen.

Platz drei gehörte dem FV Biberach, der mit einer Chronik der vergangenen50 Jahre aufwarten konnte. Der FV absolviert auch immer wieder Veranstaltungen mit der Lebenshilfe Biberach (Menschen mit Behinderung). Die Biberacher erhielten zur Belohnung einen Gutschein für Sportbekleidung im Wert von 500 Euro. Die Vereine SV Burgrieden, SV Reinstetten, SV Steinhausen und SV Sulmetingen erhielten einen Trostpreis in Form eines Spielballs und einer Kiste Bier.

„Fußballhelden - Aktion junges Ehrenamt“: Bezirkssiegerin beim DFB-Förderpreis für junge Ehrenamtliche wurde Celin Stross vom Frauenfußball des FC Bellamont. Sie spielt für den FCB und arbeitet ehrenamtlich als Jugendtrainerin. Ein Bildungsgutschein über 100 Euro und eine fünftägige Bildungsreise nach Spanien war dem DFB dieses Engagement wert. Den Trostpreis bekam der junge erfolgreiche Schiedsrichter Kevin Popp vom FC Wacker Biberach. Der Lohn war ein Bildungsgutschein über 100 Euro.

DFB-Ehrenamtspreis 2023: In dieser Rubrik wurden Personen ausgezeichnet, die in ihren Vereinen teilweise über Jahrzehnte jedes Ehrenamt durchlaufen haben. Die Geehrten waren Daniel Schlegel (TSV Attenweiler), Heinz Remke (FV Biberach), Bernhard Mantz (SV Burgrieden), Hubert Übelhör (SV Reinstetten), Manuel Gassmann (SV Rissegg) und Pascal Schneider (SV Schemmerhofen). Saltik überreichte ihnen die DFB-Uhr, eine Urkunde und ein DFB-Trikot.

Den Schlusspunkte der Ehrungen setzte die Auszeichnung für Bezirkssieger Reinhard Wohnhaas vom FC Bellamont. Es würde den Rahmen sprengen, darzustellen, in welchen Funktionen Wohnhaas beim FCB in Erscheinung tritt. Als Wertschätzung für sein Engagement lädt der WFV Reinhard Wohnhaas an einem Wochenende nach Stuttgart ein und zeichnet ihn dort aus. Da Wohnhaas außerdem in den DFB-Club 100 vorgestoßen ist, erfolgt auf Einladung des DFB eine weitere Ehrung an einem Wochenende in Dortmund.

Nach 90 Minuten konnte der Bezirksvorsitzende Kühner auf einen rundum gelungenen Ehrungsabend im bestens bewirteten Sportheim in Hochdorf zurückblicken und lud die Teilnehmer noch zu einem kleinen Imbiss ein.