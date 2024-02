Thomas Dörflinger besucht Hochdorf

Der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger hat die Gemeinde Hochdorf besucht, um sich über aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen zu informieren.

Bürgermeister Stefan Jäckle merkte an, dass die relativ kleine Gemeinde Hochdorf infrastrukturell sehr gut aufgestellt ist. „In Hochdorf wird darauf geachtet, dass alle Ortsteile bei ihrer Weiterentwicklung gleichermaßen berücksichtigt werden. Dies ist sicher mit ein Grund dafür, dass die Gemeinde Hochdorf in den letzten 50 Jahren nach der Gemeindereform zusammengewachsen ist und sich auf das gemeinsame Jubiläum im kommenden Jahr freut.“

Ein großes Sorgenkind der Hochdorfer Bürger ist noch immer der drohende Umleitungsverkehr während der B-30-Brückenneubauten. Zu spüren bekomme die Gemeinde auch auch den bundesweiten Fachkräftemangel im Bereich der Kinderbetreuung, so Jäckle.

Beim anschließenden Besuch der Spedition Feldmann diskutierte Geschäftsführer Christian Geiß mit Thomas Dörflinger über die aktuellen und vielfältigen Herausforderungen der Speditionsbranche. Zuvor führte der Geschäftsführer die Gruppe um Bürgermeister Jäckle über das knapp 20.000 Quadratmeter große Gelände in einem der beiden Hochdorfer Gewerbegebiete.

Als „Paradebeispiel für effektive Verwendung von Fördergeldern“ lobte der Landespolitiker dann in Unteressendorf den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses. Mit viel Eigenarbeit durch die Feuerwehrkameraden konnte der Bau knapp 50.000 Euro günstiger als ursprünglich geplant fertiggestellt werden. Der Landeszuschuss von 200.000 Euro sei damit bestens in solch ein Gebäude der Vernunft investiert worden, so Bürgermeister Jäckle.

Auch die Jungend kam bei einem Austausch mit der Landjugend in deren Vereinsraum zu Wort. Thomas Dörflinger. „Bleibt neugierig und engagiert“, so Dörflinger.

Zum Schluss reflektierte Dörflinger die Eindrücke des Tages. Er sagte: „Hochdorf zeigt eindrucksvoll, was Gemeinsinn und zukunftsorientiertes Handeln bewirken können. Ich bin beeindruckt von der Vitalität dieser Gemeinde und werde die Anliegen Hochdorfs im Landtag gerne weiterhin unterstützen.“