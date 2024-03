Im Kulturstadel in Hochdorf wird gearbeitet. Nachdem das Gebäude jahrelang ungenutzt blieb, wird es gerade saniert und bei Bürgermeister Stefan Jäckle trudeln schon die ersten Fragen ein, wann man es denn wieder nutzen könnte. Auch im Bahnwärterhaus nebenan „sind die Handwerker zu Gange“, sagt Jäckle. Vor der jüngsten Sitzung hat sich der Gemeinderat den Fortschritt der Arbeiten angesehen.

Im Hauptraum des Kulturstadels, hier durch eines der Fenster zu sehen, soll sich gar nicht so viel ändern. (Foto: Maike Daub )

Bereits seit Weihnachten besteht die Baustelle. Die Heizung ist bereits ausgebaut, für viele Arbeiten heißt das aktuell: Warten. „Wir haben brutal viel Feuchtigkeit hier“, schilderte der Bauleiter vom beauftragten Architekturbüro bei dem Besuch. „Das muss jetzt trocknen.“ Kaputte Fliesen wurden bereits ausgetauscht, auch die Elektronik soll erneuert werden. Die größte Änderung im Kulturstadel wird allerdings die neue Küche sein.

Details zur Küche sind noch nicht festgelegt

Die wird gerade noch geplant. Einige offene Fragen gibt es noch, etwa dazu, wie die Durchreiche in Zukunft aussehen soll oder wie professionell der Spülbereich wird. Allein in diese Einrichtung will die Gemeinde rund 15.000 Euro investieren - inklusive Geschirr und Besteck. „So ist es viel attraktiver, wenn dann alles vor Ort ist“, hofft Bürgermeister Jäckle.

Die Durchreiche zur Küche soll auch noch neu gestaltet werden. (Foto: Maike Daub )

Offen ist derzeit noch die Frage, ob auf das Dach des Kulturstadels eine PV-Anlage kommt. Der Gemeinderat hatte in der Vergangenheit den Wunsch geäußert: „Erst Dächer und andere Flächen, bevor wir auf die grüne Wiese bauen.“ Das aktuelle Dach des Kulturstadels würde zwar noch gut zehn Jahre halten, vermutet Bürgermeister Jäckle, sei aber nicht geeignet für eine PV-Anlage. Die Gemeinde will jetzt prüfen, ob sich eine Dachsanierung mit PV trotzdem jetzt schon lohnen könnte.

Neue Vereinsräume erfordern mehr Arbeit

Ohne diese Anlage und die mögliche Dachsanierung rechnet die Gemeinde mit Kosten von rund 120.000 Euro für die „Ertüchtigung“ der beiden aneinander grenzenden Gebäude. Während sich im Kulturstadel vor allem die Küche ändert, ist die Liste im Bahnwärterhaus etwas länger. Dort soll der Obst- und Gartenbauverein Schweinhausen (OGV) am Ende einziehen. Dafür bekommen sie unter anderem Sanitäranlagen, die es dort bisher gar nicht gab.

Wir stehen in den Startlöchern, scharren mit den Hufen, und müssen uns doch selbst immer wieder bremsen. Mandy Hopp

Der OGV übernimmt anschließend auch die Gestaltung der Außenanlagen. Das Areal solle zu einem „grünen Treffpunkt“ werden, hatten sie zu ihren Plänen einst geschildert. Geplant sind etwa Hochbeete, Sitzgelegenheiten, ein Gewächshaus. Außerdem soll ein grünes Klassenzimmer entstehen. Der Eingangsbereich, der bisher von einer maroden Treppe geprägt ist, die bei Regen auch rutschig sei, wie Vereinsvorsitzende Mandy Hopp schildert, soll barrierefrei werden.

Arbeiten im Außenbereich sollen auch dieses Jahr beginnen

Das kostet allerdings. Mit rund 40.000 Euro rechnet der OGV mittlerweile. Stemmen wollen sie das mithilfe von Mitteln aus dem Entwicklungsprogramm Leader. Dort warten sie allerdings noch auf eine Antwort. „Wir stehen in den Startlöchern, scharren mit den Hufen, und müssen uns doch selbst immer wieder bremsen“, sagt Hopp.

Ihr Wunsch wäre es jedoch im Herbst eine erste Baumpflanzaktion durchführen zu können, die gleichzeitig auch die Eröffnung des neuen Vereinsheims und das 50. Jubiläum des OGV feiern könnte.

Wenn die Räume im Bahnwärterhaus renoviert sind, zieht der OGV hier ein. Dafür legen sie auch viel selbst Hand an. (Foto: Maike Daub )

Für die Sanierung der Gebäude selbst habe der Zeitplan immer vorgesehen, dass die Arbeiten bis zur Sommerpause fertig gestellt würden, erklärt Bürgermeister Jäckle. Viele hofften nun jedoch, dass es vielleicht schon früher klappt. Gerade für Geburtstage und Polterabende sei die Location ideal, aber lange nicht genutzt worden. „Im Prinzip liegt die Liegenschaft seit 2018 brach“, sagt Jäckle. Jetzt, wo die Leute von der Sanierung hören, kämen die Anfragen aber wieder, auch schon für Termine im Mai.