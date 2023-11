In Hochdorf wird viel mehr Strom produziert als verbraucht wird

In der Gesamtgemeinde Hochdorf wird jährlich fast doppelt so viel Strom produziert wie verbraucht wird. Dies kam in der jüngsten Gemeinderatsitzung zum Ausdruck, als der zuständige Stromnetzbetreiber in der Gemeinde Hochdorf, die Netze BW, seinen Jahresbericht vorstellte.

Zu diesem Tagesordnungspunkt waren Regionalmanagerin Christina Schanne und Kommunalberater Florian Katein in der Sitzung anwesend, um über die aktuelle Situation und die Herausforderungen der Zukunft zu informieren. Florian Katein bestätigte eine in der Einführung von Bürgermeister Stefan Jäckle getätigte Aussage mit den Worten: „Sie sind als Gemeinde tatsächlich an diesem Stromnetz der Netze BW beteiligt“. Bevor Christina Schanne speziell auf die Daten für die Gemeinde Hochdorf einging, warf sie erst einen Blick auf die gesamte Netze BW. Die Netze BW ist an 93 Standorten in Baden-Württemberg vor Ort, betreibt 17 Aus- und Weiterbildungsstätten, 4 Logistikzentren, hat 5100 Mitarbeiter, 650 Auszubildende, betreibt eine Netzlänge von 95.379 Kilometern und hat 2,34 Millionen Kunden im Strombereich.

In Hochdorf betreibt die Netze BW ein Stromnetz von 79,2 Kilometern. Im Bereich der Mittelspannung sind es 22,1 und im Bereich der Niederspannung 57,1 Kilometer. Bei der Mittelspannung sind 7,1 Kilometer Freileitung, also oberirdisch und 15 Kilometer Kabel - unterirdisch. Bei der Niederspannung sind es 13,1 Kilometer Freileitung und 44 Kilometer Kabel. Insgesamt gibt es 20 Ortsnetzstationen. 352 Häuser werden mit der Freileitung versorgt, 554 Häuser haben einen Kabelanschluss. Die Gemeinde Hochdorf bekommt auf der Grundlage des Konzessionsvertrages Geld dafür, dass die Netze BW das Wege- und Nutzungsrecht für die Leitungen bekam - momentan bis Ende 2028. In 2022 waren dies für 7.698.163 Kilowattstunden gut 61.000 Euro an Konzessionsabgabe.

Die Ausfallzeit über alle Netzkunden gerechnet betrug im Jahr 2022 gut zehn Minuten. Das Gewitter am 11. Juli 2023 betraf etliche Hausanschlüsse sogar mit 49 Minuten.

In Hochdorf wurden im Jahr 2022 18.472 Megawatt (MWh) Strom erzeugt. Dies geschah überwiegend durch 331 Photovoltaikanlagen und zwei Biomassekraftwerke. Der Verbrauch lag 2022 bei 7.699 MWh. Dies ist beispielhaft für das, was sich die Landesregierung vorgenommen hat. Es soll bis 2030 der Treibhausgasausstoß um 65 Prozent vermindert werden. Bis 2040 soll Klimaneutralität herrschen. Momentan gibt es in Hochdorf 89 elektrifizierte Fahrzeuge, also 5,36 Prozent des gesamten Fahrzeugbestandes. Der Zielwert für Hochdorf wären bis 2025 652 und bis 2040 1.707 mit Strom betriebene Fahrzeuge.

Das Stromnetz bekommt mit der Energiewende ein ganz anderes Aufgabenfeld. Durch Stromeinspeisung, heizen mit Wärmepumpen und laden von Elektrofahrzeugen muss an vielen Stellen das Netz aus oder umgebaut werden. So hat die Netze BW von 2018 bis 2022 in Hochdorf 885.000 Euro investiert.