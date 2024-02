Für viele Menschen ist es die absolute Idealvorstellung, bis zum Lebensende Zuhause wohnen zu können. Das sorgt für eine große Nachfrage nach ambulanter Pflege.

In Hochdorf gibt es seit Beginn diesen Jahres einen neuen Pflegedienst, der die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage ein wenig schließen will. Dahinter steckt ein engagiertes Ehepaar, das trotz aller Schwierigkeiten für den Pflegeberuf brennt.

Eigene Erfahrung gibt den Anstoß

Lukas Klejnowski arbeitet seit rund 25 Jahren in der Pflege, seine Frau Daniela ist eigentlich medizinische Fachangestellte. Die Idee, ihren eigenen Pflegeservice zu gründen, hatten sie schon lange im Hinterkopf. Als sie dann für Danielas Mutter selbst zwei Jahre lang vergeblich eine ambulante Pflege suchten, merkten sie: In der Region gibt es noch nicht genug Kapazitäten.

Ohne meine Frau wäre ich verloren. Lukas Klejnowski

Ihr Heimatort Hochdorf sei da ein idealer Ausgangspunkt, finden sie, denn es sei „mittendrin“: Biberach, Bad Schussenried, oder auch Bad Waldsee sind schnell zu erreichen. Die Regionalität ist ihnen wichtig, erst mal „die eigenen Leute“ zu versorgen, wie Daniela Klejnowski sagt.

Seit Anfang Januar sind sie für ihren „Pflegeservice Lukas“ unterwegs. Ein witziges Details: All ihre Autos bekommen dafür einen eigenen Namen.

Mehr als nur Medikamente herrichten

Den Namen „Pflegeservice“ statt Pflegedienst haben sie sich ebenfalls bewusst ausgesucht. „Das Konzept ist wirklich, dass die Leute mit allem Zuhause versorgt sind, was sie brauchen“, erklärt Daniela Klejnowski. Neben der klassischen Pflege bieten sie daher auch Betreuungs- und Hauswirtschaftsdienste an. Also etwa Spaziergänge, Cafébesuche, Essen auf Rädern oder auch das Bügeln der Wäsche.

Auch das zahlt nämlich unter Umständen die Pflegekasse: Alle Pflegebedürftigen in häuslicher Pflege haben Anspruch auf einen monatlichen Entlastungsbeitrag von 125 Euro. Was für diesen Betrag alles möglich ist, sprechen Lukas und Daniela Klejnowski mit jedem Kunden individuell ab.

Berufung statt Beruf

„Die Leute sollen sich freuen, wenn wir kommen, und nicht denken: Oh Gott“, sagt Daniela Klejnowski. Daher sei ihnen ein gutes Miteinander wichtig, mit den Kunden, den Mitarbeitern und untereinander. Das merkt man, wenn man mit den beiden am Tisch sitzt.

Es waren viele schlaflose Nächte. Daniela Klejnowski

„Er liebt seinen Beruf, gerade auch aktiv am Patienten. Er lebt dafür“, sagt Daniela Klejnowski über ihren Mann, wenn man sie nach ihrer Motivation fragt. „Ohne meine Frau wäre ich verloren“, entgegnet Lukas Klejnowski. „Sie unterstützt mich in jeder Lage und hat es einfach drauf.“

Die richtigen Mitarbeiter

Der Schritt in die Selbstständigkeit war sie trotz allem groß. „Es waren viele schlaflose Nächte, aber wir glauben fest daran“, erzählt Daniela Klejnowski. Nach dem ersten Monat ist ihr Fazit positiv - auch dank des „mega-mäßigen Starterteams“ an Mitarbeitern um sie herum. Das sei „goldwert“, betont auch Lukas Klejnowski. Bis jetzt hätten sie viel Glück damit gehabt.

„Es ist immer schwieriger, Mitarbeiter zu bekommen“, sagt Lukas Klejnowski jedoch auch. Gut die Hälfte seiner Jahre in der Pflege hat er in leitenden Positionen gearbeitet, weiß also, wovon er redet. Einen Grund sieht er in der unattraktiven Bezahlung.

Die Dankbarkeit seiner Kunden zu sehen, macht das für ihn jedoch wieder wett. Und auch das sei der Reiz in der ambulanten Pflege: Man könne sich auf einen Patienten konzentrieren. „Klar hat man seine Vorgaben und Zeiten, aber es ist ein anderes Arbeiten“, schildert er. Vor allem mit dem richtigen Umfeld, denn der Beruf allein sei schwer genug.