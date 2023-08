„Hoch hinaus“ — Besuch des TK Elevator Testturms

Am 29. Juli startete ein Bus der Firma Diesch mit 38 Mitgliedern und Gästen des Schwäbischen Albvereins zum diesjährigen Ausflug nach Rottweil. Erstes Ziel war der TK Elevator Testturm. Der 246 Meter hohe Turm, in dem unter anderem neue Aufzugstechniken getestet werden, besitzt die höchste Aussichtsplattform Deutschlands.

Doch zunächst erwartete die Teilnehmer eine Führung rund um den Turm, bei der hochinteressante Infos zu Planung, Bau und Funktion des Testturms vermittelt wurden. Danach ging es mit dem Fahrstuhl zur Aussichtsplattform in 232 m Höhe. Bei 18 m/s wurde so manchem etwas flau im Magen. Die grandiose Aussicht konnten dann aber alle genießen.

Zu Mittag gab es die traditionellen Fleischkäswecken. So gestärkt waren wir bereit für die Stadtführung in Rottweil. Auch diese erwies sich als sehr interessant. Beim Rundgang durch die älteste Stadt Baden–Württembergs, mit ihren schön restaurierten Häusern und Erkern, konnten wir die Begeisterung unseres Stadtführers für seine Heimatstadt teilen. In der Berghütte auf der Tieringer Alb fand unser Jahresausflug einen würdigen Abschluss.