Historisches Projekt am Gymnasium des BSBZ

Im Rahmen der Heimattage Baden-Württemberg 2023 erarbeiteten Schüler des Bischof-Sproll-Bildungszentrums (BSBZ) im letzten Schuljahr die Vergangenheit des ehemaligen russischen Friedhofs, der Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter. Ziel war es, die Geschichte der auf dem Friedhof begrabenen Menschen möglichst persönlich erlebbar zu machen und, trotz der derzeit schwierigen Zeiten, zu versöhnen. Das sogenannte „Sowjetische Friedhofsprojekt“ erfolgte in Zusammenarbeit mit einer Gruppe aus Zehntklässlern und der internationalen katholischen Friedensbewegung Pax Christi. Die Schüler besuchten daher zum Sammeln von Informationen mehrfach das Stadtarchiv Biberach. Dort standen ihnen zur Recherche Akten zur Verfügung, welche inhaltlich die damaligen Kriegszeiten thematisieren und die Geschichte des Friedhofes wiedergeben. Viele dieser Akten wurden bereits vor einigen Jahren von der damaligen Geschichts-AG der Dollinger-Realschule erstellt. Aufbauend auf deren Projekt „Gebt den Namenlosen ihre Namen wieder!“, in welchem sie die Namen fast aller 614 auf dem Friedhof begrabenen Menschen herausfanden, war eines der Ziele der Gymnasiasten mit dem Motto „Gebt den Toten eine Stimme!“, ihre Geschichten erlebbar und hörbar zu machen. Andere Ziele bestanden darin, verschiedenste Statistiken zu bearbeiten, einen Zeitstrahl des Friedhofs anzufertigen und das Projekt im Rahmen der Versöhnung zu rechtfertigen. Im Laufe der Zeit sammelten sie verschiedenste Daten wie Namens- und Geburtslisten, Gräberlisten und auch Briefe. Viele Gefangene waren junge Zivilpersonen, die als Zwangsarbeiter nach Biberach und Umgebung kamen. Hier übernahmen sie meist körperlich schwere Arbeiten bis zu zehn Stunden pro Tag, das Essen war knapp und die Kleidung den Jahreszeiten nicht angepasst. Die Ergebnisse dieser Informationen stellten die Schüler ihren Mitschülern vor und nun waren alle darauf vorbereitet, mit dem gewonnenen Wissen das Projekt weiterzuführen, indem fiktive Geschichten aufgrund realer Daten vertont und in verschiedene Sprachen übersetzt wurden. Ebenso wurde ein Video gedreht, welches sowohl die Rechtfertigung als auch die Bedenken zum Projekt thematisierte und zum Ziel hatte, die Geschehnisse von damals und heute zu differenzieren. Schließlich erfolgte die Vorstellung im Rahmen der Heimattage 2023 zusammen mit dem Kulturdezernat und Pax Christi.

