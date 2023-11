Historischer Verein an Zeitdokumenten interessiert

Der 1995 gegründete Historische Verein Gesamtgemeinde Burgrieden geht gut aufgestellt in ein neues Vereinsjahr. In der 27. Hauptversammlung im „Brunnencafé“ zogen die Berichterstatter eine rundum zufriedenstellende Bilanz und das nach langer Zeit der Corona-Pandemie. Auch Bürgermeister Frank Högerle fand wertschätzende Wort für die Arbeit und den Stellenwert des Vereins.

In ihrem aufschlussreichen Rückblick auf die Vereinsentwicklung und -arbeit erinnerte die von jeher sehr engagierte Vorsitzende Maria Dietrich zuallererst an die Anfänge des von 19 Bürgern aus der Taufe gehobenen Historischen Vereins, mit den „Zugpferden“ Klaus- Peter Neumann, Bürgermeister Josef Pfaff und dessen Vorgänger Josef Englert. Die Initialzündung zur Gründung gab aber ein detailgetreues Modell des Fabrikgeländes, erbaut von den versierten Tüftlern Franz Englert , Burgrieden und Stefan Gründler, Rot. Sie hatten in vielen Stunden ein bewundernswertes Werk geschaffen, das auch heute noch die Blicke der Museumsbesucher auf sich zieht.

Zum Besucherkreis zählen etwa Jahrgängervereinigungen und Schüler, die an der Geschichte ihrer Heimat interessiert sind und die dabei gewonnenen Einblicke in den Schulalltag mitnehmen. In Ergänzung zum Bericht der Vorsitzenden informierte Schriftführerin Karin Münst über die Vereinsaktivitäten seit der letzten Mitgliederversammlung. Herausragend waren aus ihrer Sicht etwa die Aktion, bei der fünf „bedeutende Objekte“ im Teilort Bühl mit Informationstafeln und jeweiligen QR-Codes versehen wurden. Die kompletten Texte können auf der Homepage des Vereins angeschaut werden. Auch in Burgrieden und Rot wurden mittlerweile sieben Objekte ausgewählt, „die dazugehörenden Texte sind in Arbeit“, so Karin Münst: Nach ihren Worten waren aber auch der „Tag der offenen Tür“ mit Führung durch das im Museum sowie der Halbtagesausflug mit Schloßbesichtigung in Sigmaringen absolute Höhepunkte.

Die offenen Wahlen für die nächsten zwei Jahren brachten dieses Ergebnis: Maria Dietrich (Vorsitzende), Markus Luppold (Kassierer), Beiräte: Frieder Schillinger, Hermann Przibille und Irmgard Simmendinger. Kassenprüferinnen: Brigitte Gradtke und Claudia Augart (neu).

Große Aufmerksamkeit fand der Vortrag von Oberstabsfeldwebel a.D. Günter Scharnagl über den „Aufbau der Militär-Geschichtlichen Sammlung“ auf dem Flugplatz Laupheim.