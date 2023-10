Hilfstransport der Biberacher für die Ukraine gestartet

Der Winter steht vor der Tür und ein Ende des verbrecherischen russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ist nicht in Sicht. Der Ukrainer Maks Kuruts und die Polin Natalia Sztandera aus der Biberacher Partnerstadt Schweidnitz in Polen, die beide beim diesjährigen Bürgertag die Bürgerurkunde der Stadt Biberach für Ihr unermüdliches Engagement erhalten haben, organisieren mit ihrer Stiftung Niezłomni sercem (Standhaft mit dem Herzen, früher Patrz sercem) weiterhin Hilfe für die Ukraine.

Die Biberacher haben schon viel zur Unterstützung beigetragen, durch Sach- und Geldspenden. Zuletzt wurden in der Güterbahnhofhalle vom Schweidnitz-Ausschuss im Städte Partner Biberach warme Decken, Isomatten, warme Winterkleidung, Kindernahrung, Medizinprodukte und mehr gesammelt. Rückreisende Polen, die bei den Polnischen Wochen in Biberach waren, haben bereits Teile der Sachspenden mitgenommen. Am vergangenen Wochenende nun kamen Maks und Natalia mit einem großen Sprinter, um den großen Rest der Spenden zu holen. Bis unters Dach voll mit Hilfsgütern konnten sie zurückfahren und diese über Schweidnitz in die Ukraine bringen. Auch Geldspenden nahmen sie dankbar mit, beim Bürgertag und bei der Sachspendensammlung kamen etwa 2.000 Euro zusammen.

Die Hilfe von Niezłomni sercem finanziert sich schließlich aus Spenden und ist auf kontinuierliche Unterstützung angewiesen. Deshalb ruft der Schweidnitz-Ausschuss im Städte Partner Biberach weiter zu Spenden für die Stiftung auf. Der Mut und die Ausdauer der Ukrainer solle durch finanzielle Mittel unterstützt werden.

Małgorzata Jasińska-Reich, die Vorsitzende des Schweidnitz-Ausschusses, ist in regelmäßigem Kontakt mit Natalia Sztandera, die sich sehr herzlich für die Unterstützung durch die Biberacher bedankt. Jasińska-Reich erhält auch regelmäßig Dankschreiben, Fotos und kurze Handyfilme, die zeigen, wie die Spenden eingesetzt werden. Die Biberacher Unterstützer sollen wissen, dass ihre Spenden ankommen und gezielt eingesetzt werden, wo sie dringend gebraucht werden.

Die Stiftung von Maks Kuruts und Natalia Sztandera hat ein eigenes Konto eingerichtet, die Spenden werden direkt für benötigte Hilfsgüter eingesetzt. Wer für die humanitäre Ukrainehilfe der Fundacja Niezłomni sercem spenden möchte, kann dies auf folgendes Spendenkonto: IBAN: PL18 1090 2369 0000 0001 5121 2707, BIC WBKPPLPP