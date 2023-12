Hilfe für die Schleiereule

Der Bestand der Schleiereule nimmt immer mehr ab. Dies liegt auch an den fehlenden Nistmöglichkeiten. Hier kann man Abhilfe schaffen, wenn an Scheunen oder Bauernhöfe ein Einflugloch an der Wand in einer Höhe ab 4 Meter von mindestens 15 x 20 cm ausgeschnitten wird. Dies auch wenn man dann dahinter im Innenbereich ein Nistkasten anbringt. Dieser ist 100 x 50 x 50 cm groß. Die Nistkästen werden auch von Turmalken bewohnt. Bauanleitungen gibt’s im Internet oder im Nistkastenmuseum Ringschnait, ebenso werden dort auch fertig montierte Nistkästen zum Selbstkostenpreis für 70 Euro angeboten. Ebenso Nistkästen, Futterhäuser und Literatur. Info bei Vogelschützer Gerhard Föhr, Tel.07352/2579 oder [email protected] , Homepage www.Nistkastenmuseum.de

