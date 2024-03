Hervorragendes Jugendblasorchester

In diesem Jahr trat das Jugendblasorchester von städtischer Musikschule Gregorianum und Stadtkapelle Laupheim nach längerer Zeit wieder bei einem Jugendwertungsspiel im Rahmen des Kreisjugendmusiktages des Blasmusik-Kreisverbandes Biberach an. Dieses fand am Sonntag, 10. März, in der Festhalle in Dettingen an der Iller statt.

Am frühen Nachmittag traten die jungen Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Musikdirektor Dr. Rustam Keil in der Kategorie 3 „mittelschwer“ an und spielten das Pflichtstück „A Discovery Fantasy“ von Jan de Haan sowie das Selbstwahlstück „Pasadena“ von Jacob de Haan vor. Unterstützt wurden die Kinder und Jugendlichen natürlich von einem großen Stadtkapellen-Fanclub, der mit nach Dettingen gefahren ist und viel Applaus verlauten ließ.

Nach einem schönen gemeinsamen Nachmittag auf dem Wertungsspielgelände und einem kurzweiligen Konzert der Kreisjugendmusikkapelle Biberach erwarteten die Jungmusikerinnen und -musiker mit Spannung die Bekanntgabe der Wertungsspielergebnisse.

Groß war die Freude, als das Urteil der Jury verkündet wurde: Mit 95,5 Punkten erzielte das Jugendblasorchester das bestmögliche Prädikat „Hervorragend“ und war somit das beste Orchester dieses Wertungsspieltages.

Nach dem glänzenden Auftritt und dem Aufwand für die vielen Proben ist diese Note der Lohn für all die Mühen und die Stimmung bei der Heimfahrt war super!