Herren 40 krönen ungebremste Erfolgsserie

Die Herren 40 sind das zweite Jahr in Folge unbesiegt und steigen in die Bezirksliga auf. Nachdem schon 2022 der Aufstieg in die Bezirksklasse 1 gefeiert werden konnte, waren auch dieses Jahr keine der gegnerischen Mannschaften in der Lage, den Langenenslinger Herren 40 Paroli zu bieten. Alle scheiterten am kompakten Leistungsgefüge der Mannschaft.

Die Entscheidung fiel allerdings erst am letzten Spieltag gegen den Tennisklub SSV Ulm. Die Ulmer waren ebenfalls bis dato ohne Niederlage. Jedoch schon nach den Einzelpartien gerieten sie in nicht einholbaren Rückstand (1:5) und mussten ihre Aufstiegsambitionen verwerfen. Die Doppel waren nur noch Formsache. Der 7:2 Endstand besiegelte den Titelgewinn.

Von Saisonbeginn an verfolgte die Mannschaft um Mannschaftsführer Stephan Reck konsequent das Ziel eines weiteren Aufstieges. Im regelmäßigen wöchentlichen Trainingsprogramm und einem Trainingslager im Frühjahr, wurden neue Spielformen und -abläufe, Strategien und die Kondition intensiviert und verbessert.

Als effektiv stellte sich bei der gesamten Vorbereitung die Zusammenführung mit dem Spielerkader der Mannschaft Herren 1 heraus, welche mit Tabellenplatz 2 die Saison beenden konnten.