Herbstprogramm der TG Tanzsportabteilung

Die TSA bietet Kursprogramm auch für Nicht- Mitglieder an.

Ein Anfängerkurs in den Standard- und lateinamerikanischen Tänzen startet am Dienstag, 7. November in der Gigelberghalle. An sechs Abenden, dienstags von 19‐20.30 Uhr führen Andrea und Gerd Maier tanzinteressierte Paare in die Tänze Langsamer Walzer, Tango, Foxtrott, Cha-Cha-Cha und Rumba ein. Das erfahrene Turnierpaar versteht es mit Geduld und Humor die eigene Tanzbegeisterung weiterzugeben.

Termine: 7.11.- 12.12.2023, dienstags von 19‐20.30 Uhr, 60 Euro/ Person.

Auch die beliebten Linedance- Kurse sind wieder im Angebot:

Aufbaukurs Linedance ab 10.10.- 21.11.2023, dienstags von 17- 18 Uhr, 6 Termine.

„Linedance für Anfänger“ ab 11.10.- 22.11.2023, mittwochs 13.30- 14.30 Uhr, 6 Termine.

Aufbaukurs „Linedance für Anfänger“ ab 12.10.- 23.11.2023, donnerstags von 16- 17 Uhr, 6 Termine.

Diese Kurse finden im TG SportCenter, Leipzigstraße 26, Biberach statt. Gebühr jeweils 50 Euro.

Vorherige Anmeldung erforderlich: [email protected]

Zum Tanztreff lädt die TSA am 8. Oktober und 5. November ein. Von 14‐17 Uhr steht das TSA-Parkett den Gästen zur Verfügung.

Lust auf Tanzen im Verein? Tanzbegeisterten Paaren mit Vorkenntnissen bietet die Gruppe von Kirsten und Andreas Zopf ein Schnuppertraining ab 8. Oktober an. Jeweils sonntags von 18‐19.30 Uhr im TG SportCenter. Infos: www.tsa-biberach.de