Herbstliche Ausfahrt ins Grüne

Der Seniorenclub Laupheim 1964 konnte mit 51 Mitgliedern und Gästen in diesem Jahr seine letzte Tagesfahrt bei schönstem Wetter unternehmen. Die Erwartungen waren groß und auch die Frage nach dem Ziel in diesem Jahr. Kurz hinter Neu-Ulm, auf bayerischem Gebiet wurde bekanntgegeben, dass es an den Ammersee geht. Die Anfahrt im komfortablen Reisebus wurde in Erwartung des angegebenen Zieles mit lebhaften Gesprächen begleitet. In Stegen am Ammersee angekommen ging es an Bord, um für eine dreieinhalbstündige „Große Rundfahrt“ mit einem nostalgischen Raddampfer die Rundfahrt auf dem See zu genießen. Pünktlich zur Mittagszeit gab es ein zünftiges, typisch bajuwarisches Weißwurstvesper mit einem adäquaten Getränk. Danach ging es bei bester Stimmung und gut gesättigt wieder von Bord und zurück mit dem Reisebus in „unser“ Laupheim.

