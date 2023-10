Herbstkonzert in Rot

Ein fulminantes Konzert unter der Leitung von Ferdinand Thanner konnten die Besucher des Herbstkonzerts des Frohsinn Rot erleben.

Der Chor hatte im Juni 2023 einen Projektchor ins Leben gerufen und man konnte sich nun auf einen Chor mit über 50 Singbegeisterten freuen. Die Roter Turnhalle war zudem bis auf den letzten Platz gefüllt.

Den ersten Konzertteil begann der Frohsinn Rot mit Variationen über die launige Forelle von Franz Schubert. Anschließend folgte mit Gabriels Oboe ein Stück von Ennio Morricone, bei dem der Chor von Sara Turan am Cello und Karin Blersch an der Oboe begleitet wurde.

Im darauf folgenden 1. Satz des Cellokonzerts in e-moll von Edward Elgar konnte die Jugend-musiziert-Bundespreisträgerin Sara Turan, begleitet von Jörg Zukunft am Klavier, einen markanten klassischen Farbtupfer in das Konzert einbringen.

Mit „Va pensiero!“, dem Gefangenenchor aus der Oper Nabucco, „Lena's Song“ aus dem Film „Wie im Himmel“ sowie einem Medley aus dem Musical „Der König der Löwen“ rundeten die Akteure vom Frohsinn Rot ihren Programmteil ab.

Gleich darauf brachten die Männer des Kirchenchors Bühl ihre Lieder zum Vortrag. Nach dem „Morgenrot“ und der Liedersuite „Es war einmal“ von Friedrich Silcher ging es über zu „Santiano“, einem Rock-Shanty der gleichnamigen Band. Dieses schwungvolle, von Jörg Zukunft am Klavier und Christoph Walter am Schlagzeug begleitete Lied riss ebenso wie die folgenden Vorträge „Griechischer Wein“ und „Marmorstein und Eisen bricht“ die Zuhörer sichtlich mit. Das abschließende Stück „Ade, Ade“ von Santioano konnte das Publikum ebenso begeistern.

Den Abschluss machte dann der Projektchor FrohsinnPLUS. Wiederum begleitet von Jörg Zukunft und Christoph Walter begann der Programmteil mit „I have a Dream“ von Abba eher besinnlich, kam aber mit „Regenbogenfarben“ von Kerstin Ott und „Ein graues Haar“ von Pur richtig in Schwung. Das melodiöse „You raise me up“ setzte einen kurzen Ruhepunkt, bevor mit „Mama Loo“ zum Endspurt des Abends eingeläutet wurde. Die Solistin Verena Thron begeisterte dabei die Zuhörer mit ihrem Sologesang. Wie von Freddy Mercury geplant, durfte das Publikum bei „We will rock you“ zum Gesang von Lothar Miller rhythmisch mit den Füßen stampfen, klatschen und mitsingen. Beim abschließenden „We are the Champions“ konnte sich jede Projektsängerin und jeder Projektsänger angesprochen fühlen.