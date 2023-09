Herbertingen gewinnt Wettstreit bei Ferienfreizeit

Die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter des Haus’ Nazareth aus den Standorten Ertingen, Herbertingen und Mengen verbrachten gemeinsam mit 33 Kids vier schöne Tage im Schullandheim Oggelshausen. Wie jedes Jahr traten die 885er–Orte in verschiedenen Challenges gegeneinander an. Sieger war in diesem Jahr der Standort Herbertingen. Dabei trotzten sie mit vielen Spielen und Spaß dem schlechten Wetter. Foto: Sommerfreizeit

