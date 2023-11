Helferfest für den Förderkreis Museum Biberach e.V.

Das Museum Biberach bedankt sich alljährlich bei allen für und im Förderkreis Museum Biberach Aktiven durch ein Helferfest.

Gestartet wurde mit einer Kurzführung durch die aktuelle Sonderausstellung, die sich dem Architekten Hugo Häring (1882 - 1958) widmet. Dabei erfuhren die Teilnehmenden unter anderem, dass keine Originale, sondern Reproduktionen ausgestellt sind, was etliche Vorteile hat, vor allem, dass die Werke in hellem Licht präsentiert werden können. Ausgestellt sind neben vielen Entwürfen auch zahlreiche Modelle, die vor 20 bis 25 Jahren von Studierenden nachgebaut wurden, überwiegend an der University of Sheffield in England. Dort hatte Peter Blundell Jones eine Professur (+2016) und dazu beigetragen, die Gedanken Hugo Härings in England zu verbreiten.

Am Beispiel der Gebäude am Mettenberger Weg 15 und 17 erläuterte Bihr das Konzept des in Biberach geborenen Architekten . So war zu erfahren, dass Häring zunächst gar nicht viele Bauwerke realisiert hat, sondern vor allem Möbel, entworfen von ihm in Hamburg, gebaut in Biberach, was vermutlich daraus resultiert, dass sein Vater hier Schreinermeister war. Hugo Häring vertrat die Architektur des organhaften Bauens, was bedeutet, dass sich die Struktur eines Hauses vom Inneren, den inneren Bedürfnissen der Menschen, die es bewohnen sollen, nach außen entwickelt und funktional sein soll. So entstanden Grundrisse mit Ausstülpungen, die Häring selbstironisch auch als Kartoffelgrundrisse bezeichnet habe. Wichtig für organhaftes Bauen sei auch das Sonnenlicht, weshalb das Schlafzimmerfenster am Mettenberger Weg nach Osten ausgerichtet sei und im Wohnzimmer, in dem man sich eher am Abend aufhalte, nach Westen. Bihr verglich die Anordnung der Raumnutzung mit einer Sonnenblume, die sich immer nach der Sonne ausrichtet.

Im Anschluss zog Museumsleiter Frank Brunecker noch ein erstes Resumee zum bisherigen Museumsjahr und dem überaus erfreulichen Besucherzuspruch bei der Sonderausstellung zum Nationalsozialismus in Biberach. Insgesamt könne man auf einen neuen Besucherrekord hoffen . Bei einem Imbiss tauschte sich die Gruppe munter über die vergangenen und anstehenden Aktivitäten im Förderkreis Museum aus. Nächstes großes Event ist der Bücherbasar im Museum am ersten Adventwochende, wo wieder viele helfende Hände benötigt werden.