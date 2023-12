Heiße Rhythmen und weihnachtliche Stimmung

Am 3. Adventssonntag lud der HHV Mietingen mit seinem Vorstand Martin Denzel in die sehr geschmackvoll weihnachtlich dekorierte Mehrzweckhalle zum Weihnachtskonzert. Den Anfang machten die Starter Kids unter der Leitung von Christine Moll, die mit frechen Ansagen überraschten und damit jede Menge guter Laune und frischen Wind in die Halle brachten. Bei soviel Stimmung war es ein Leichtes für die musikalischen Gäste daran anzuknüpfen. Ganz ohne Instrumente, dafür mit viel Biss zeigte das extra aus Ulm angereiste A capella Ensemble „Al dente“ wie man allein mit der menschlichen Stimme und pfiffigen Arrangements die Zuhörer in den Bann ziehen kann. Danach folgte eine ausgedehnte Pause zum entspannten kulinarischen Genuss und geselligen Miteinander. Der Duft nach frischen Waffeln und Schupfnudeln zeigte klar, daß es an diesem Abend nicht nur um Hörgenuss ging. Im zweiten Teil entführte das Orchester des HHV Mietingen die Zuhörer nach Spanien. Stanimir Uzunov wählte eine Mischung aus bekannten Melodien und heißen Rhythmen und ließ damit keine Langeweile aufkommen. Geehrt wurden Petra Schlegel für 30 Jahre aktive Vereinsarbeit und mit einem weinenden und lachenden Herzen Hedi Welte, die nach 47 Jahren ihre aktive Zeit beim HHV beendete. Zum krönenden Abschluss kamen nochmal alle Musiker auf die Bühne um gemeinsam mit dem Publikum Weihnachtslieder zu singen - ein schöner Abschluss und gleichzeitig ein guter Start in die letzte Vorweihnachtswoche.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.