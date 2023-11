Heimspiele der Jugendmannschaften

Nach zwei Stunden Spielzeit remisierte Michael Gnandt nach Vereinfachungen sein Spiel, in dessen Verlauf er sehr gute Angriffsaktionen startete. Weitere Remisen steuerten Viktor Shimuk und Norbert Schädler bei, deren Spielstärke sich in ihrem Spiel gegen zwei starke Kontrahenten egalisierte und somit die Punkteteilung die logische Folge war.

Durch Figurengewinn und anhaltenden Angriff gewann Frank König sein Spiel souverän. Ralf Deiringer machte mächtig Druck auf die Stellung des Gegners, der letzendlich seine Dame einstellte. Somit war der Zwischenstand 3,5:1,5 für Steinhausen. Die Partie zu seinen Gunsten wenden konnte Dieter Rybka, dessen König schwer unter Beschuss stand. Letzendlich erreichte er ein gewonnenes Damenendspiel mit Mehrbauern. Die beiden Spitzenbretter gingen auch noch an Steinhausen. Mathias Schädler hatte Entwicklungsvorsprung mit seinen Figuren und gewann durch einige schöne taktische Schläge seine Partie. Den Punkt zum 6,5:1,5 Endstand holte Andreas Schädler, der erst einen Bauern gewann und schließlich nach Patzer des Gegners einen ganzen Turm mehr hatte.

Es war großartig, Kinder und Jugendliche so ruhig und konzentriert bei ihrer Arbeit zu sehen. Die Fokussierung auf den eigenen Plan war eines der Hauptmerkmale bei unseren Spielern der dritten und vierten Mannschaft. So überspielten alle von der vierten ihre Gegner am Anfang mit deutlichem Vorteil und Figurengewinn, so dass man auf einen guten Gesamtausgang hoffen und die Frucht unserer Jugendarbeit sehen konnte. Bei der dritten fing Jan an zu zaubern und sogleich die anderen drei ebenfalls. Bei Brett 1 und 2 der vierten Mannschaft waren die Gegner zäher. Hier spielte Jonas wie ein alter Meister, ruhig und geduldig, aber wachsam auf eine Schwäche seiner erfahrenen Gegnerin lauernd und schlug dann taktisch stark zu und gewann. Die gute Steinhauser Ausbildung sah man auch bei Matthias, der ebenfalls gewann. Aber auch andere Vereine haben Talente und so gingen die Partien von Valentin und Maxim verloren. Ergebnis der Vierten: Steinhausen 4 ‐ Weingarten 4 2:2.

Die Gegner der 3. waren alle viel älter, zumindest einen Kopf größer und agierten konsequent aus ihren Verluststellungen. Jan und Christoph hielten Stand und spielten unentschieden. Calem und Lukas verloren ihre Partien leider. Ergebnis der dritten: Steinhausen 3 ‐ Riedlingen 3 1:3.