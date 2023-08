Heimattage in der Gemeinde Ringschnait

Das Ringschnaiter weltweit einzige Nistkasten– und Vogelschutzmuseum urkundlich im Guinness Buch der Rekorde war zu den Heimattage Biberach geöffnet. Vogelschützer Gerhard Föhr hat sein Museum seit dem Jahr 2000 selbst aufgebaut. Seither bestaunten es seither zahlreiche Besucher aus nah und fern. So kam auch schon viel Prominenz zu ihm. Von Bürgermeister, Landräte, Landesumweltminister, Bundestagsabgeordnete und Vorstände, Präsidenten des NABU. Der nächste hohe Besuch hat sich schon bereits angekündigt, worauf er sich ganz besonders freut: Fernsehmoderator Frank Elstner mit Frau und sein Freund Zoodirektor vom Karlsruher Zoo Matthias Reinschmidt. Die Bekanntheit des Museums ist den zahlreichen Presseveröffentlichungen in Funk und Fernsehen, in Zeitungen und Fachzeitschriften zu verdanken. Zum Heimattag stellte er zusätzlich seine Ansichtskartensammlung der Gemeinde Ringschnait aus. Hieraus konnte man sehen wie sich die Natur in der Umgebung mit der Zeit gewandelt hat. Nicht nur sein Museum sondern auch der Vogelschutz mit seinen zahlreich aufgehängten Nistkästen in seiner Heimat am Herzen. So bekam er schon zahlreiche Auszeichnungen wie die Landesehrennadel Baden–Württemberg.

