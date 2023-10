Heimatkundler kehren beeindruckt von Ausflug zurück

Zu den beliebten Ausflugszielen im Ländle zählt zweifelsohne das Hohenzollernschloss Sigmaringen. Der geschichtsträchtige Ort an exponierter Stelle gehört zu den größten Stadtschlössern in Deutschland. Ein Besuch lohnt sich allemal, denn was hinter den ehrwürdigen Mauern den Besucher präsentiert wird, versetzte bei einer Schlossführung auch die 35 Teilnehmer am Halbtagesausflug des Historischen Vereins Burgrieden ins Staunen.

Hautnah und aus kompetentem Mund erfuhren die in einem Omnibus angereisten Rottäler und ihre Gäste so manches Wissenswerte. Der zeitlich angemessene Aufenthalt vermittelte den Ausflüglern ein Stück lebendige Zeitgeschichte, wobei die Besichtigung der Waffenkammer wesentlichen Anteil hatte. Am Ende des Tages zeigte sich die Ausflugsgesellschaft hellauf begeistert. Die Fahrt ‐ maßgeblich von Beiratsmitglied Hermann Przibille mustergültig organisiert ‐ entsprach vor allem auch jenen Mitreisenden, die dem Sprichwort „Warum denn in die Ferne reisen, wenn das Gute liegt so nah“ viel abgewinnen konnten. Und da auch das Wetter nicht besser hätte sein können, zogen die Vereinsvorsitzende Maria Dietrich und ihr Team eine rundum positive Bilanz. „Macht weiter so“, bestärkten etliche Mitreisenden den Verein, der von jeher großen Wert auf Geselligkeit legt.

Zurück zur Schlossbesichtigung, der sich in Bad Schussenried eine stärkende Einkehr anschloss: Das ehemalige fürstliche Residenzschloss und Verwaltungssitz der Fürsten von Hohenzollern hat unter verschiedenen Adelsfamilien unzählige Umgestaltungen, An- und Neubauten, aber auch Brände erlebt. Neben einer vor frühgeschichtlichen Sammlung beeindruckten die Burgrieder Hobbyheimatforscher die prunkvollen Gemächer und Repräsentationsräume des Schlosses mit seinen Kunstwerken, Gemälden und historischen Möbeln.

Und so ganz nebenbei wurden die Museumsbesucher über die Bedeutung von Redewendungen des Mittelalters „aufgeklärt“. Beispiel gefällig: „Alles in Butter“: Um zerbrechliche Produkte, beispielsweise aus Glas über weite Strecken und sogar über die Alpen zu transportieren, bediente man sich eines genialen Tricks. In Ermangelung ausreichend stoßdämpfenden Materials goss man die Preziosen für den Transport in Butter, die erkaltet, eine zuverlässig bruchsichere Umhüllung abgab.