Vortrag thematisiert Nazi-Verbrechen und den Widerstand in Oberschwaben

Um „Nazi-Verbrechen in Oberschwaben und der Widerstand mit Bischof J.B. Sproll“ geht es am Montag, 4. März, ab 20 Uhr bei einem Vortrag im Kloster Heiligkreuztal.

Regionalhistoriker Ludwig Zimmermann wird als Verfasser des 440 Seiten umfassenden Bandes „Das katholische Oberschwaben im Nationalsozialismus zwischen Begeisterung, Anpassung und Widerstand“ anhand historischer Aufnahmen und Dokumente den besonderen Blick auf die großen Verbrechen richten, die im Rassenwahn der Nationalsozialisten ihre Wurzeln hatten. Im Gegensatz dazu wird der in Mochenwangen lebende Lehrerpensionär den mutigen Einsatz und das Wirken von Diözesanbischof Joannes Baptista Sproll aufzeigen, der in seinen Predigten auf Bischofs- und Jugendtagen die irreführenden Ideologien der Nazis anprangerte und zum Widerstand aufrief, ehe er selbst aus seiner Diözese verbannt wurde. Mit der Vorstellung einiger Kurzbiografien von Nazi-Verbrechern, die aus Oberschwaben und der Region um Riedlingen und Zwiefalten kamen und unmittelbar am Holocaust beteiligt waren, wird Zimmermann daran erinnern, dass sich die Gräueltaten der Nazis nicht nur in Berlin, München oder Nürnberg und an den Fronten ereigneten, sondern ganz in unserer Nähe in kleineren Städten und ländlichen Gemeinden.

Am Ende des Vortrags stellt sich der Autor aufkommenden Fragen und ist bereit sein neues Werk zu signieren. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen zu diesem Abend des Stefanuskreises Heiligkreuztal gibt es unter Telefon 07371/18614 oder per Mail an [email protected].