Ob groß, klein, dick, dünn, blond oder dunkelhaarig, Sixpack oder breite Brust: Ist es möglich, den persönlichen Traummann ganz nach den eigenen Vorstellungen zu formen? Nicht weniger als das verspricht ein neuer Backkurs mit dem Titel „Back Dir Deinen Mann“ im Backdorf Häussler in Heiligkreuztal – im übertragenen Sinne.

Denn dort backen sich Frauen ihren Traummann aus einem Hefeteig. Gedacht ist der Kurs für Singlefrauen und Junggesellinnenabschiede. Neben einer Botschaft mit Augenzwinkern soll er auch praktisches Wissen beim Backen vermitteln.

Hand anlegen an den Traummann

Ihr Traummann müsse auf jeden Fall groß sein, sagt Luisa zu Beginn des dreistündigen Kurses bei einem Glas Sekt. „Deshalb verpasse ich ihm auch so lange Beine.“ Sie ist eine von sieben Teilnehmerinnen an diesem Vormittag und noch am Anfang bei der Kreation ihres Traummanns. Bäckermeister Klaus Müller leitet den Kurs und behält die einzelnen Arbeitsschritte genau im Blick.

„Für jeden Hefemann stehen 800 Gramm zur Verfügung, wir verwenden dabei einen klassischen Hefeteig“, erklärt er. Zunächst werden die Teigstücke abgeschnitten, der Teig eingefaltet und gerollt, um den Kopf zu formen. „Ich freue mich auf jeden Fall, Hand anlegen zu dürfen“, scherzt eine der Teilnehmerinnen.

Frauen plaudern aus dem Nähkästchen

Nachdem die Arme ausgeschnitten sind, kommen die Hefemänner aufs Backblech. Hier können noch kleinere Änderungen bei den anatomischen Merkmalen vorgenommen werden, erklärt Müller. Seit zehn Jahren gibt der Bäckermeister Kurse im Backdorf. Bei diesem könne aber sogar er noch etwas dazulernen, wie er sagt „Man glaubt gar nicht, was man über das Männerbild und die Vorlieben der Frauen hier alles erfährt.“ Und da viele Sätze bei der Gestaltung des Traummanns aus Hefe etwas doppeldeutig daherkommen, falle auch die Hemmschwelle, etwas offener zu reden und dabei viel zu lachen.

Das Singleleben ist nichts Schlechtes an sich. Man sollte nicht traurig sein, sondern Zeit mit anderen verbringen. Helena

So passiert es beim Blick aufs Backblech. „Wie ihr seht, sind sie ja alle noch nackig“, sagt Müller. Mit Teigresten ziehen die Teilnehmerinnen ihnen daraufhin mehr oder weniger enge oder kurze Hosen an. Müller erinnert sich an eine Teilnehmerin, die ihrem Werkstück die markante Hose des Künstlers Borat verpasst hat. „Ich war froh, dass sie den Hefemann danach nicht umgedreht hat. Wenn sie wissen, was ich meine.“

So sehen die fertigen "Traummänner" nach dem Backen aus. (Foto: Markus Falk )

Spaß haben und dabei Backen lernen

Doch es gibt auch seriösere Gründe, den Backkurs zu besuchen. Helena zum Beispiel ist gekommen, um gemeinsam etwas zu erleben. Sie möchte einfach nur Spaß mit ihren Freundinnen haben, wie sie sagt: „Das Singleleben ist nichts Schlechtes an sich. Man sollte nicht traurig sein, sondern Zeit mit anderen verbringen.“ So sieht es auch Geschäftsleiterin Rosemarie Häußler. Aus einer Sektlaune heraus sei sie im vergangenen Jahr auf die Idee mit dem besonderen Backkurs gekommen.

„Ich freue mich sehr über dieses witzige neue Angebot bei uns im Backdorf“, sagt sie. „Ich kann mir das nicht nur für Single-Frauen sehr gut vorstellen, sondern auch als schöne Alternative zu den sonst üblichen Junggesellinnen-Abschieden.“ Die Leute erwarteten zwar eine Spaßveranstaltung, trotzdem werde auch Wissen über das Backen an sich vermittelt, so Häußler.

Tipps für den richtigen Pizzateig

Bevor die Hefemänner in den Backofen kommen, erhalten sie noch ein Make-up, erklärt Müller. Er meint damit das Einstreichen mit verquirltem Ei, damit sie glänzen und dunkler werden. Die Backzeit im Holzbackofen beträgt bei einer Temperatur von 210 Grad zwischen 15 und 20 Minuten.

Aber der Richtige kommt, und wenn es noch fünf Jahre dauert. Jasmin

Dieselbe Zeit sollte im Haushaltsbackofen bei 190 Grad eingeplant werden. Während die Teigmänner reifen, verrät Müller den Teilnehmerinnen weitere Tipps zum Thema Hefeteig und wie man Pizzazteig herstellt.

„Der Richtige kommt bestimmt“

Auch bei den letzten Arbeitsschritten zum Traummann aus Hefe ist schließlich wieder Kreativität gefragt. Wer auf große Rehaugen steht, nimmt Mandeln, beim Wunsch nach dunkel-feurigen Augen sind Rosinen die bessere Wahl. Und was sagen die Teilnehmerinnen am Ende zu ihrem frisch gebackenen Traummann? Schon etwas anstrengend sei es gewesen, verrät Luisa. „Aber wir hatten richtig viel Spaß in der Gruppe. Und es war toll, seine eigenen Wünsche und Vorstellungen in den Teig zu bringen.“

Jasmin dagegen zeigt sich selbstkritisch. Mehr oder weniger gut sei es ihr gelungen, ihren Traummann aus Hefe zu backen. „Aber der Richtige kommt, und wenn es noch fünf Jahre dauert.“ Häußler macht ihr Mut: „Wenn es mit dem echten Mann nicht so schnell klappen sollte, gibt es in den zweieinhalb Stunden im Backdorf jede Menge zum Lachen“, sagt sie.