Gedenktag des heiligen Christophorus

Der heilige Christophorus zählt zu den populärsten Heiligen des Christentums. Der 25. Juli ist sein Gedenktag. Heute ist er vor allem als Schutzpatron der Autofahrer bekannt, heißt es in einer Pressemitteilung . Traditionell hatte Christophorus viele und wichtige Aufgaben — daher ziert sein Bild zahlreiche Kirchen. Eine besonders gelungene Darstellung ist in Kloster Heiligkreuztal zu finden. Das Fresko stammt aus dem frühen 16. Jahrhundert und wurde vermutlich vom bekannten „Meister von Meßkirch“ gemalt.

Kloster Heiligkreuztal zählt zu den am besten erhaltenen Klöstern der Zisterzienserinnen in Oberschwaben. Das farbenfrohe Chorfenster, die bewegende Christus–Johannes–Gruppe und die prachtvollen Altäre sind augenfällige Höhepunkte der Klosterkirche. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist zunächst unscheinbarer und schon etwas verblasst — und hat doch nichts von ihrer Strahlkraft eingebüßt. Im Chor der Klosterkirche finden sich zahlreiche Fresken, die dem „Meister von Meßkirch“ zugeschrieben werden, wie etwa Szenen aus dem Leben Jesu. Der namentlich nicht bekannte Künstler zählt zu den bedeutendsten Malern Süddeutschlands im 16. Jahrhundert.

Die Ursprünge der Legende des Christophorus reichen zurück in die Antike. Der Überlieferung nach trieb er als Menschenfresser mit Hundekopf sein Unwesen. Nach seiner Taufe konnte er plötzlich sprechen und verkündete das Lob Gottes. Er ging auf Missionsreise, wirkte ein Wunder und starb schließlich als Märtyrer. Im Laufe der Spätantike veränderte sich die Überlieferungstradition und aus dem Untier wurde allmählich der Riese Christophorus und die noch heute bekannte Geschichte nahm Gestalt an: Christophorus will dem mächtigsten Herren dienen. Doch die Macht aller irdischen Herrscher ist begrenzt. Ein frommer Einsiedler rät ihm daher dazu, Gott zu dienen — denn dessen Macht sei grenzenlos. Doch wie? Als Riese sollte Christophorus seine Größe nutzen und Reisende über einen gefährlichen, tiefen Fluss tragen. Eines Tages bat das Jesuskind darum, den Strom zu überqueren. Christophorus trat seinen Dienst an. Doch auf seinen Schultern wurde das Kind immer schwerer und der Riese drohte zu ertrinken. Nach dieser Prüfung erkannte er am anderen Ufer Jesus als seinen Herren an. Sein Name spiegelt diese Geschichte wider: Er kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Christusträger“. So sieht man ihn auch im Chor der Klosterkirche von Heiligkreuztal. In zarten Blau– und Brautönen trägt die große gebückte Gestalt einen kleinen Jungen auf den Schultern.

Das Kloster ist ganzjährig geöffnet von Montag bis Sonntag jeweils von 9 bis 19 Uhr, das Museum in der Bruderkirche vom 1. April bis 31. Oktober . Der Eintritt ins Kloster ist frei, der Eintritt ins Museum kostet einen Euro.