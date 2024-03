Eröffnung der Josefswallfahrt

Das Wallfahrtsjahr wird am Sonntag, 17. März, mit einem feierlichen Gottesdienst um 9 Uhr im Münster zu Heiligkreuztal eröffnet. Ab diesem Tag ist auch wieder an jedem Sonntag bis Ende Oktober von 14 bis 16 Uhr das Kornhaus für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Der Eintritt zu der Ausstellung mit peruanischen Tonfiguren zum Leben des jungen Jesus aus der Sicht des heiligen Josef ist kostenlos. Gruppen, die eine Führung möchten, können sich an das Wallfahrtsbüro unter der Telefonnummer 07371/9546732 oder per Mail an [email protected] wenden.