Einführungstag Christliche Meditation und Kontemplation

Richard Münst, Klinikseelsorger und Meditationsbegleiter, bietet Samstag, 18. November, im Kloster Heiligkreuztal den Tageskurs an: „Christliche Meditation und Kontemplation. Ein Einführungstag“. Bei diesem Einführungstag wird das Sitzen in der Stille geübt. Körperübungen und Gebetsgesten werden kennengelernt. Biblische und theologische Impulse deuten den geistigen Hintergrund von christlicher Meditation und Kontemplation an. Mit Blick auf den eigenen Lebensweg schauen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, welche Schritte sie als Nächstes gehen wollen.

