Die letzten Jahre im Kloster

Mit Heiligkreuztal und insbesondere seinem Kloster hat sich der Heimatforscher Karl Werner Steim schon für mehrere Publikationen beschäftigt. In einem weiteren Büchlein widmet er sich jetzt vor allem Bernarda Kohlhund, der letzten Äbtissin von Heiligkreuztal. Auf 133 Seiten mit weiteren 14 mit Erläuterungen und Quellennachweisen beleuchtet Steim die letzte Phase des aktiven Klosterlebens, beherrscht von der Zeit des Umbruchs durch und nach der Säkularisation.

Im Jahr 1804 wurde das Kloster durch den König von Württemberg aufgehoben und enteignet. Das bedeutete für die Nonnen - trotz ihres Verbleibs in einigen der Räume - eine starke Einschränkung ihres geistlichen klösterlichen Lebens. Auswirkungen hatte dies auch auf ihre wirtschaftliche Versorgung, die nur noch aus einer bescheidenen staatlichen Pension bestand.

Die erste Aufmerksamkeit Steims gilt der vorletzten Äbtissin, Maria Josepha de Vivier, die dieses Amt nicht übernehmen wollte und es doch 32 Jahre tragen musste. Maria Bernarda Kohlund folgte ihr nach ihrer Wahl am 22. Oktober 1793. Sie starb nach schwerer Krankheit am 17. Juni 1822 und hatte während ihrer Amtszeit viele Herausforderungen zu meistern. So galt es mehrmals vor kriegerischen Auseinandersetzungen zu fliehen.

Schwierig gestalteten sich auch die neuen Besitzverhältnisse zwischen Württemberg und Österreich. Schließlich trat der „Römische Kaiser Franz II. das vorderösterreichische Kloster Heiligkreuztal an das Kurfürstentum Württemberg ab. Nach der Säkularisation begann zudem der „große Ausverkauf“ durch die württembergische Verwaltung, wie Steim schildert. Die Nonnen verloren nicht nur ihre Güter, sondern mussten mitansehen, wie Kunstgegenstände geradezu verschleudert wurden. Auch ihnen spürt Steim nach, wie den Leben der in Heiligkreuztal verbliebenen Nonnen. Bei der Aufhebung lebten noch 37 darin, neben der Äbtissin 21 Chorfrauen und 13 Laienschwestern sowie zwei Oblatinnen. 1843 verließen die letzten vier verbliebenen Nonnen das Kloster, unter ihnen Constantia Braun, die 1861 in Riedlingen starb.

Karl Werner Steim hat Quellen nicht nur ausgewertet, sondern zitiert auch immer wieder daraus und schenkt damit Einblick in die Befindlichkeiten der Menschen jener Jahre, vor allem der letzten Äbtissin.

Infos zum Buch: „Bernarda Kohlhund – Die letzte Äbtissin von Heiligkreuztal“ von Karl Werner Steim ist im Federsee-Verlag erschienen, ISBN: 978-3-948502-16-4. Es kostet 14,80 Euro.