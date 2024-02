Bäckerlehrlinge im Backdorf Heiligkreuztal zu Besuch

Ende Januar hatten Bäckerlehrlinge der Bäckerinnungen Ravensburg, Biberach und des Bodenseekreises die Gelegenheit, das traditionelle Backen im Holzbackofen zu erleben. Dieses Ereignis fand laut Pressemitteilung im Rahmen einer überbetrieblichen Ausbildung statt und wurde von Gerold Heinzelmann in Kooperation mit dem Häussler Backdorf in Heiligkreuztal organisiert.

Bäckermeister Stefan Leichtle führte die Lehrlinge des dritten Lehrjahrs zunächst in die Kunst des Aufheizens ein. Hierbei wurde besonders auf die Unterschiede zu herkömmlichen Öfen und die Besonderheiten des Holzbackofens eingegangen. Die Lehrlinge erhielten dabei nicht nur theoretisches Wissen, sondern durften aktiv am Prozess teilnehmen.

Nach der Einführung ging es ans Backen. Gemeinsam konnten die Lehrlinge ihre Fertigkeiten beim Brot backen mit Sauerteigen und Vorteigen unter Beweis stellen.

Besonderes Augenmerk wurde danach auf die schwäbische Pizza gelegt: Die Dinnete.

Anschließend wurden klassische, schwäbische Seelen gemeinsam mit dem Brot im Ofen gebacken. Etwas Süßes durfte natürlich nicht fehlen. Luftige Zimtknoten aus Hefeteig schlossen den Backtag ab.

Die Veranstaltung im Backdorf war laut Pressemitteilung nicht nur eine lehrreiche Erfahrung für die angehenden Bäckerinnen und Bäcker, sondern auch eine kulinarische Reise durch die Vielfalt traditioneller Backkunst. Die jungen Lehrlinge zeigten sich begeistert, positiv gestimmt und überrascht von den erreichten Ergebnissen, insbesondere in Bezug auf das Backen ohne Dampf.

Bäckermeister Stefan Leichtle war erfreut über das Engagement und die Lernbereitschaft und betonte die Bedeutung, das Handwerk und die Tradition des Backens zu bewahren. In Anbetracht des positiven Feedbacks der begeisterten Bäckerlehrlinge und der gemeinsamen Begeisterung für das traditionelle Handwerk plant das Häussler Backdorf auch in Zukunft, in Kooperation mit den Fachlehrern und der Innung, diese Veranstaltung jährlich durchzuführen, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.