„VocalCHORds“ singt in Heggbach

Der Biberacher Chor „VocalCHORds“ kommt zum Heggbacher Wohnverbund. Das Konzert beginnt am Sonntag, 10. Dezember, um 16 Uhr im Festsaal Heggbach.

Das vor zehn Jahren von Mittzwanzigern gegründete Chor-Experiment gestaltete schon viele Gottesdienste und Gemeindefeste, veranstaltete eigene Konzerte und machte bei Theaterproduktionen mit, heißt es in der Pressemitteilung.

Zuletzt standen sie mit dem Dramatischen Verein Biberach auf der Bühne. In „Wie im Himmel“, einer herzergreifenden Geschichte, in der ein ganzer Chor die Hauptrolle spielt, wurden sie vom Publikum gefeiert. Auch beim Musikfrühling Biberach unterhalten und berühren sie alljährlich ihre Fans.

Mittlerweile ist der Chor auf 45 Köpfe angewachsen, die sich für Popmusik, Jazz und Gospels begeistern. Bevor sie in die Biberacher Friedenskirche am 13. Januar einladen, wollen sie Besucherinnen und Besucher in Heggbach begeistern: „Wir singen, was uns gefällt und lassen uns in keine Schublade stecken“. Der Eintritt in Heggbach ist frei, um Spenden wird gebeten.