Darum besucht Peter Hauk die Zentralküche in Heggbach

Biberach ist Bio–Musterregion: Eine Einrichtung, die erfolgreich am überregionalen Projekt „Bio in der Gemeinschaftsverpflegung in Bio–Musterregionen“ des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz teilnimmt, ist die St.-Elisabeth–Stiftung mit ihrer Zentralküche in Heggbach.

Am Dienstag stattete Minister Peter Hauk den Verantwortlichen vor Ort einen Besuch ab und sah sich die Vorgehensweise und Arbeit in der Zentralküche genau an.

Einige Gäste kommen zum Rundgang mit Minister Peter Hauk (Dritter von rechts) in der Zentralküche in Heggbach zusammen. (Foto: Tanja Bosch )

Mit dem Projekt unterstützt die Landesregierung eine nachhaltige, gesundheitsfördernde und genussvolle Gemeinschaftsverpflegung in Einrichtungen und Betrieben der Bio–Musterregionen in Baden–Württemberg. Das Projekt ist eine Maßnahme des Aktionsplans „Bio in Baden–Württemberg“ mit dem Ziel, bis zum Jahr 2030 30 bis 40 Prozent der Fläche in Baden–Württemberg ökologisch zu bewirtschaften.

St.-Elisabeth–Stiftung ist biozertifiziert

Die Einrichtungen und Betriebe der Gemeinschaftsverpflegung, die am Projekt teilnehmen, sollen mindestens 30 Prozent Bio und bio–regionale Lebensmittel einsetzen und gleichzeitig ihren Speiseplan an den Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) ausrichten. Weitere Ziele des Projektes sind die Reduktion von Lebensmittelabfällen sowie die Verbesserung der Kommunikationsstrukturen. Die St.-Elisabeth–Stiftung ist mit großem Engagement beim Projekt dabei und hat bereits die Bio– und die DGE–Zertifizierung bestanden.

Michael Mayer, Betriebsleiter der Zentralküche, führte die Gäste am Dienstag gemeinsam mit dem stellvertretenden Küchenleiter Markus Wieland durch durch Warenlager und Kühlräume und beantwortete Fragen. Mit dabei waren auch Mitglieder des Biberacher Kreistags, Landrat Mario Glaser, Bundestagsabgeordnete Anja Reinalter, Landtagsabgeordneter Thomas Dörflinger und die Zulieferer Franz Steinhauser, Martin Botzenhard und Marco Wagner. „Saisonale Lebensmittel von regionalen Händlern sind für uns eine Selbstverständlichkeit“, sagt Michael Mayer. Nach dem Verfahren „Cook & Chill“ werden die Gerichte in Heggbach zubereitet, in kurzer Zeit auf fünf Grad heruntergekühlt und am nächsten Tag ausgeliefert, So der Betriebsleiter. So bleiben Nährstoffe und Geschmack optimal erhalten.

Mit einem ausgeklügelten Warenwirtschaftssystem wird Lebensmittelverschwendung in der Zentralküche vermieden. Stolz ist Michael Mayer auch auf den Speiseplan für das ganze Jahr. So kann er saisonale Gerichte optimal einplanen. Für jedes Gericht ist ein detailliertes Rezept hinterlegt. „Und wer muss testen?“, fragt der Minister. „Das tun wir alle gern“, sagt Michael Mayer. „So werden die Rezepte immer weiter optimiert.“

Woher die Rohstoffe kommen, berichten drei Lieferanten. Kartoffeln und Teigwaren bezieht die Zentralküche von Franz Steinhauser vom gleichnamigen Kartoffelhof in Dettingen an der Iller. Von Martin Botzenhard aus Baustetten kommen Obst, Salat und vorgeschnittenes Gemüse. Ihm ist es wichtig, dass seine Kunden nicht Bio-Karotten aus Italien kaufen, wenn es konventionelle Karotten aus der näheren Umgebung gibt. Der Lebensmittel-Großhändler Früchte-Jork aus Isny ist ein Vollsortimenter, der mit geschnittenem Gemüse, Salat und Obst groß geworden ist. Alle drei Unternehmen arbeiten schon lange mit Herrn Mayer zusammen.

2400 Mittagessen pro Tag

Insgesamt werden an fünf Tagen in der Woche rund 2400 Mittagessen und 900 Abendessen in der Zentralküche in Heggbach gekocht und gehen an verschiedene Einrichtung in der Region. So zum Beispiel an das Biberacher Kreis–Berufsschulzentrum, ans Christliches Jugenddorfwerk im Zimmerer–Ausbildungszentrum Biberach, die Liebherr–Kantine in Kirchdorf, die Stiftung KBZO in Weingarten und die Neulandküche der Ziegler’schen in Wilhemsdorf. Zu den Kunden gehören neben Betriebskantinen aber auch Kindergärten, weitere Schulen und verschiedene Geschäftsbereiche der St.-Elisabeth–Stiftung.

„Wir hoffen sehr, dass es uns gelingt, noch weitere Einrichtungen von dieser Sache zu überzeugen, um so unsere regionale Biolandwirtschaft zu stärken“, sagte Landrat Mario Glaser. Auch im Kreistag werde dieses Thema immer wieder diskutiert: „Im Gremium sind überdurchschnittlich viele Biolandwirte aktiv und es ist somit auch klar, dass dieses Projekt wohlwollend und interessiert begleitet wird.“

Herausragende Beispiele in Biberach und Ravensburg

Neben Biberach ist auch der Landkreis Ravensburg Bio–Musterregion, gemeinsam soll das Ziel von mindestens 30 Prozent Bio–Lebensmittel–Einsatz in den verschiedenen Einrichtungen, erreicht werden. „Mit diesen Einrichtungen und Betrieben gibt es nun in den zwei Regionen herausragende Beispiele dafür, wie die praktische Umsetzung von mehr regionalen ökologischen Lebensmitteln in der Gemeinschaftsverpflegung gelingen kann und funktioniert“, so Landrat Glaser.

Und so soll es auch weitergehen. Minister Peter Hauk ließ sich alles ausgiebig erklären und war beeindruckt von der Arbeit in der Heggbacher Zentralküche.