Kartoffelhof Steinhauser spendet für Heggbach

Markus Steinhauser und sein Team haben ein Weihnachtsgeschenk von Dettingen nach Heggbach gebracht: eine Spende von 1500 Euro für die Wohn- und Freizeitangebote der St.-Elisabeth-Stiftung. „Seit einigen Jahren spenden wir zu Weihnachten für Projekte statt Geschenke für unsere Geschäftspartnerinnen und -partner zu besorgen. Bei den Hilfsangeboten in unserer Region ist das Geld gut angelegt“, wird der Geschäftsführer in der Mitteilung der St.-Elisabeth-Stiftung zitiert. Sein Hof beliefert seit vielen Jahren die Zentralküche der St.-Elisabeth-Stiftung mit Kartoffeln und anderen Lebensmitteln. „Wir kennen die Stiftung und wissen, dass in Heggbach tolle Arbeit geleistet wird.“ Wichtig sei, Heggbach für die Bewohner, die den Ort oft nicht mehr aus eigener Kraft verlassen können, Teilhabe zu ermöglichen, so Anna Weber, für den Bereich Spenden in der St.-Elisabeth-Stiftung zuständig. „Kulturangebote, Ausflüge oder unser Sommerfest wären ohne die Unterstützung von Spendern nicht realisierbar.“